Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3 infiamma Prime Video, il viaggio nella Terra di Mezzo continua. Niente sarà come prima La terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere arriva a novembre su Prime Video, tra nuove battaglie, pericoli e l’ascesa di Sauron.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Per la gioia di milioni di fan, Amazon Prime Video ha annunciato che la terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere arriverà in streaming sulla piattaforma tra qualche mese (nel prossimo paragrafo vi sveleremo la data esatta). La serie, ambientata nella Seconda Era di Tolkien, racconta l’ascesa di Sauron e la creazione degli Anelli del Potere. L’annuncio è stato fatto durante l’evento "Upfront" ed è stato accompagnato da una nuova immagine del personaggio di Sauron.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3, quando esce la terza stagione della serie Prime Video

Amazon Prime Video ha annunciato che la terza stagione de Gli Anelli del Potere (The Rings of Power), prequel de Il Signore degli Anelli, debutterà l’11 novembre. L’annuncio è stato fatto in occasione degli upfront di New York, dove è stata mostrata anche una nuova immagine di Sauron interpretato da Charlie Vickers. La serie è ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo e la nuova stagione riprenderà alcuni anni dopo la precedente, nel pieno della guerra tra Elfi e Sauron, mentre quest’ultimo tenta di creare l’Unico Anello per conquistare il potere sulla Terra di Mezzo.

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Amazon, nel corso dell’evento, ha evidenziato il grande successo della serie, con la prima stagione che ha registrato il miglior debutto della piattaforma e la seconda è stata tra le più viste tra le stagioni di ritorno. In totale, la produzione avrebbe raggiunto oltre 185 milioni di spettatori, contribuendo notevolmente alla crescita di Prime Video. La serie è prodotta da Amazon MGM Studios ed è guidata dagli showrunner JD Payne e Patrick McKay, insieme a un ampio team di produttori ed esecutivi. Amazon ha sottolineato, inoltre, la forte risposta globale del pubblico e il continuo interesse per il franchise.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3, com’è finita la seconda stagione

Il finale della seconda stagione mostra la Terra di Mezzo in pieno caos su più fronti. A Khazad-dûm, Durin III, corrotto dall’anello, risveglia il Balrog e muore combattendolo per salvare il suo regno, mentre Durin IV resta sconvolto e impotente. Lo Straniero continua il suo viaggio e incontra il Mago Oscuro, che sostiene di conoscerlo e di condividere un passato comune, ma la sua reale lealtà rimane dubbia. Nori e Poppy vengono coinvolti nella situazione e lo Straniero riesce a proteggerle, mentre emergono nuove tensioni e alleanze instabili. A Númenor, Pharazôn consolida il potere accusando Miriel di tradimento, dando inizio a una deriva autoritaria. Elendil e gli altri restano coinvolti in una situazione politica sempre più instabile, mentre Kemen rafforza il controllo su Pelargir.

Ad Eregion, Sauron manipola e distrugge tutto: uccide Celebrimbor, prende il controllo degli orchi e riconquista la Corona di Morgoth, portando alla caduta della città. Galadriel viene catturata, ma si sacrifica per evitare che Sauron ottenga i Nove Anelli e sopravvive gravemente ferita dopo uno scontro diretto con lui. Isildur e gli altri personaggi affrontano crisi personali e divisioni mentre la situazione peggiora. Alla fine Sauron avanza e il mondo cade nella rovina, ma rimane una speranza legata agli Elfi e alla possibilità di resistere all’oscurità.

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