Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, svelata la prima trama (lunghissima) del film: cosa accade a Smeagol I nuovi dettagli sul prequel diretto e interpretato da Andy Serkis svelano retroscena inediti: cosa accadrà agli amatissimi protagonisti? Scopriamolo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

A più di vent’anni dall’uscita della trilogia che ha riscritto la storia del fantasy al cinema, l’universo de Il Signore degli Anelli torna a far parlare di sé. E lo fa con un progetto attesissimo pronto a scavare nelle pieghe più oscure della Terra di Mezzo. Parliamo de Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, il film prequel dell’iconica saga diretta da Peter Jackson, che vedrà Andy Serkis impegnato sia davanti che dietro la macchina da presa. Nelle ultime ore, a riaccendere l’entusiasmo dei fan è stata una sinossi leaked pubblicata da TheOneRing.net, che anticipa e rivela nuovi dettagli sul film e sulla sorte dei personaggi: ecco tutto quello che abbiamo scoperto.

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, svelato il destino dei personaggi

La sinossi trapelata in rete nelle ultime ore rivela che il film non si limiterà a seguire Gollum nel presente narrativo, ma tornerà indietro per mostrarci il giovane Sméagol. Non ancora, dunque, la creatura deformata e ossessionata che abbiamo imparato a conoscere, ma "un outsider attratto da cianfrusaglie e malizia, molto prima che l’Unico Anello lo consumasse e iniziasse la sua tragica trasformazione nella creatura torturata e ingannevole Gollum". È qui che il progetto sembra voler affondare il colpo: esplorare l’anima frammentata di uno dei personaggi più enigmatici della saga, raccontandone la trasformazione non solo fisica ma soprattutto morale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La trama pubblicata da TheOneRing.net prosegue poi affermando: "Con l’anello perduto e portato via da Bilbo Baggins, Gollum si ritrova costretto a lasciare la sua caverna per cercarlo. Gandalf il Grigio chiama Aragorn, ancora noto come il ranger Grampasso, per rintracciare l’inafferrabile creatura, la cui conoscenza del nascondiglio dell’anello potrebbe far pendere la bilancia a favore dell’Oscuro Signore Sauron. Ambientato nel periodo oscuro tra la scomparsa di Bilbo nel giorno del suo compleanno e la formazione della Compagnia, questo pericoloso viaggio attraverso gli angoli più oscuri della Terra di Mezzo rivela verità inespresse, mette alla prova la determinazione del suo futuro re ed esplora l’anima frammentata e la storia passata di Gollum, uno dei personaggi più enigmatici di Tolkien".

Il Signore degli Anelli, Andy Serkis torna davanti e dietro la telecamera per il prequel

Secondo le ultime indiscrezioni, questo attesissimo prequel sarà diretto da Andy Serkis, uno dei protagonisti del cast originale della saga. In aggiunta, con Peter Jackson in produzione e la sceneggiatura firmata da Fran Walsh e Philippa Boyens, ritroveremo lo stesso team creativo che ha guidato la trilogia premio Oscar. Se tutte le promesse verranno mantenute, non si tratterà solo un’operazione nostalgica ma di una vera e propria espansione ambiziosa e potenzialmente destabilizzante di una delle saghe più amate di sempre.

Potrebbe interessarti anche