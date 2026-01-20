Trova nel Magazine
Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum fa sognare i fan, ecco chi potrebbe tornare nel nuovo film

Gli Hobbit potrebbero tornare protagonisti de "Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, in uscita nel 2027. Le reazioni degli attori

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum fa sognare i fan: gli Hobbit del film originale torneranno? Ecco la verità
Warner Bros. Entertainment Italia

Epica saga fantasy di J.R.R. Tolkien, portata sul grande schermo dal regista neozelandese Peter Jackson, che narra la lotta tra il bene e il male nella Terra di Mezzo, seguendo le avventure di hobbit, elfi, uomini e maghi, Il Signore degli Anelli resta senza dubbio uno dei film più riusciti del suo genere. Tra battaglie mozzafiato, amicizie indimenticabili e magie antiche, questa storia ha ridefinito il genere fantasy e conquistato milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo, arrivando ad incassare quasi 3 miliardi di dollari a livello mondiale.

La trilogia ha vinto ben 17 Oscar su 30 nomination ricevuto e ha ottenuto importanti riconoscimenti anche per scenografia, costumi, effetti speciali e colonne sonore. La saga non si ferma e continuerà con "Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum" , in uscita nel 2027. Scopriamo qualcosa in più sul progetto.

l Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, gli Hobbit potrebbero tornare

A dirigere il film sarà Andy Serkis, che ha interpretato Gollum nella trilogia originale. Caccia a Gollum vedrà anche il ritorno di Sir Ian McKellen nei panni del mago Gandalf, mentre altre voci parlano di ritorni di altri attori de Il Signore degli Anelli.

Stando a quanto si legge sui giornali americani, i candidati più ovvi per lo spin-off su Gollum e Gandalf sarebbero gli Hobbit. Da mesi circolano voci secondo cui almeno un personaggio Hobbit principale potrebbe essere presente nel film. A proposito di questo, alcuni attori de "Gli Hobbit" hanno parlato per rendersi disponibili o meno a tornare ne Il Signore degli Anelli e quali progetti potrebbero avere in mente. Empire Magazine è riuscita a riunire alcuni attori della trilogia Il Signore degli Anelli per un’intervista, tra cui Ian McKellen e gli attori di Hobbit Dominic Monaghan (Merry Brandybuck), Elijah Wood (Frodo Baggins), Billy Boyd (Peregrino "Pipino" Took) e Sean Astin (Samwise Gamgee).

L’idea di tornare a girare i progetti de Il Signore degli Anelli è allettante, infatti, le scene girate in Nuova Zelanda sono state una piacevole vacanza più che un vero e proprio lavoro hanno detto gli attori: "Sai, come Ian, anch’io voglio tornare in Nuova Zelanda", ha spiegato Wood.

Alla domanda se potrebbe piacergli riunirsi per un futuro progetto sul Signore degli Anelli dopo "Caccia a Gollum", gli attori hanno riposto positivamente. Un progetto che sta mettendo sotto i riflettori il franchise è il celebre penultimo capitolo del racconto di J.R.R. Tolkien, "La perlustrazione della Contea". Racconta il ritorno degli Hobbit a casa dopo aver distrutto l’Unico Anello, solo per trovare la Contea in balia dei malvagi. Astin non si è tirato indietro nel dire che "La perlustrazione della Contea" sarebbe finalmente diventato un film, dicendo: "Mi piacerebbe molto. Penso che sarebbe fantastico!".

Staremo a vedere le scelte del regista, nel frattempo i fan della Terra di Mezzo fremono per il ritorno dei loro attori preferiti.

