Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum fa sognare i fan, ecco chi potrebbe tornare nel nuovo film

Epica saga fantasy di J.R.R. Tolkien, portata sul grande schermo dal regista neozelandese Peter Jackson, che narra la lotta tra il bene e il male nella Terra di Mezzo, seguendo le avventure di hobbit, elfi, uomini e maghi, Il Signore degli Anelli resta senza dubbio uno dei film più riusciti del suo genere. Tra battaglie mozzafiato, amicizie indimenticabili e magie antiche, questa storia ha ridefinito il genere fantasy e conquistato milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo, arrivando ad incassare quasi 3 miliardi di dollari a livello mondiale.

La trilogia ha vinto ben 17 Oscar su 30 nomination ricevuto e ha ottenuto importanti riconoscimenti anche per scenografia, costumi, effetti speciali e colonne sonore. La saga non si ferma e continuerà con "Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum" , in uscita nel 2027. Scopriamo qualcosa in più sul progetto.

l Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, gli Hobbit potrebbero tornare

A dirigere il film sarà Andy Serkis, che ha interpretato Gollum nella trilogia originale. Caccia a Gollum vedrà anche il ritorno di Sir Ian McKellen nei panni del mago Gandalf, mentre altre voci parlano di ritorni di altri attori de Il Signore degli Anelli.

Stando a quanto si legge sui giornali americani, i candidati più ovvi per lo spin-off su Gollum e Gandalf sarebbero gli Hobbit. Da mesi circolano voci secondo cui almeno un personaggio Hobbit principale potrebbe essere presente nel film. A proposito di questo, alcuni attori de "Gli Hobbit" hanno parlato per rendersi disponibili o meno a tornare ne Il Signore degli Anelli e quali progetti potrebbero avere in mente. Empire Magazine è riuscita a riunire alcuni attori della trilogia Il Signore degli Anelli per un’intervista, tra cui Ian McKellen e gli attori di Hobbit Dominic Monaghan (Merry Brandybuck), Elijah Wood (Frodo Baggins), Billy Boyd (Peregrino "Pipino" Took) e Sean Astin (Samwise Gamgee).

L’idea di tornare a girare i progetti de Il Signore degli Anelli è allettante, infatti, le scene girate in Nuova Zelanda sono state una piacevole vacanza più che un vero e proprio lavoro hanno detto gli attori: "Sai, come Ian, anch’io voglio tornare in Nuova Zelanda", ha spiegato Wood.

Alla domanda se potrebbe piacergli riunirsi per un futuro progetto sul Signore degli Anelli dopo "Caccia a Gollum", gli attori hanno riposto positivamente. Un progetto che sta mettendo sotto i riflettori il franchise è il celebre penultimo capitolo del racconto di J.R.R. Tolkien, "La perlustrazione della Contea". Racconta il ritorno degli Hobbit a casa dopo aver distrutto l’Unico Anello, solo per trovare la Contea in balia dei malvagi. Astin non si è tirato indietro nel dire che "La perlustrazione della Contea" sarebbe finalmente diventato un film, dicendo: "Mi piacerebbe molto. Penso che sarebbe fantastico!".

Staremo a vedere le scelte del regista, nel frattempo i fan della Terra di Mezzo fremono per il ritorno dei loro attori preferiti.

