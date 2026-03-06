Trova nel Magazine
Il Signore degli Anelli, l'asso nella manica per Caccia a Gollum: l'annuncio clamoroso

Arrivano importanti novità su Il Signore degli anelli: Caccia a Gollum. Il regista Andy Serkis è pronto ad ampliare il cast con due importanti personaggi

Il Signore degli anelli: Caccia a Gollum, mossa a sorpresa di Andy Serkis per il cast

Il ritorno sul grande schermo nella Terra di Mezzo è ufficiale. Warner Bros. ha dato il via alla produzione di un nuovo capitolo cinematografico intitolato Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, previsto per il 17 dicembre 2027, e gli ultimi aggiornamenti parlano di una mossa importante del regista in merito al cast.

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, la trama e il cast del prequel

Caccia a Gollum è il primo film del franchise dopo la conclusione della trilogia de Lo Hobbit nel 2014, e non avrà alcun legame narrativo con la serie TV Gli Anelli del Potere. Il film fungerà da prequel, collocandosi cronologicamente prima degli eventi de La Compagnia dell’Anello. La storia approfondirà il passato di Gollum e, parallelamente, seguirà la missione di Aragorn nel tentativo di rintracciarlo per ottenere informazioni sull’Unico Anello.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il progetto vede il ritorno alla regia di Andy Serkis, che tornerà anche a vestire i panni (e i sensori di motion capture) di Gollum. Peter Jackson supervisionerà l’intero progetto come produttore. Fran Walsh e Philippa Boyens (già autrici della trilogia originale) scriveranno il film insieme a Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou. Oltre a Serkis, è inoltre confermato il ritorno di Sir Ian McKellen (Gandalf), mentre Elijah Wood ha lasciato intendere un possibile cameo nei panni di Frodo.

Andy Serkis cerca due protagoniste femminili per Caccia a Gollum: chi sono

Tornando alla novità annunciata all’inizio dell’articolo, sappiamo oggi che lo stesso regista ha in progetto di dare luce, nel film, anche a due particolari personaggi femminili. Con l’inizio delle riprese fissato per maggio 2026 in Nuova Zelanda, sono infatti emersi dettagli su due ruoli chiave attualmente in fase di casting.

Si cerca, infatti, una protagonista principale trentenne, che si ipotizza possa essere una nuova versione di Arwen (interpretata originariamente da Liv Tyler). L’altro casting in atto è invece per una donna sulla cinquantina. Per questo secondo ruolo, che sarà di supporto, si valutano due strade legate al passato dei protagonisti: la nonna di Sméagol, ovvero la matriarca che lo esiliò dopo l’omicidio di Déagol, oppure Gilraen la Bella, la madre di Aragorn, che lo portò in salvo a Gran Burrone dopo la morte del marito Arathorn II.

