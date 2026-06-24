Il segreto di Notre Dame de Paris, il musical senza tempo A oltre vent’anni dal debutto, l'opera firmata da Riccardo Cocciante che continua a emozionare milioni di spettatori arriva al Ferrara Summer Festival

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Quando risuonano le note di canzoni come "Il tempo delle cattedrali" o di "Bella", il pubblico reagisce sempre allo stesso modo: canta e si emoziona. È il segno più evidente di ciò che Notre Dame de Paris è riuscito a diventare nel corso degli anni. Non soltanto uno degli spettacoli teatrali più amati di sempre, ma un fenomeno culturale capace di superare le mode e attraversare intere generazioni. Un’eredità che continua a vivere anche oggi, mentre si prepara a tornare protagonista sul palco del Ferrara Summer Festival dal 22 al 26 luglio nella cornice di Piazza Ariostea.

Il segreto del suo successo risiede in primis nella forza della storia. Sul palco prende vita infatti la Parigi medievale di Esmeralda, Quasimodo, Frollo e Febo, personaggi sospesi tra amore, desiderio, emarginazione e ricerca della libertà. Temi universali che, a distanza di quasi due secoli dalla pubblicazione del romanzo di Victor Hugo, continuano a parlare al presente. A rendere unica questa trasposizione è però soprattutto il linguaggio scelto: non un musical tradizionale, ma una grande opera popolare in cui musica, danza, acrobazie e scenografie si fondono in un racconto dal forte impatto emotivo.

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Gran parte della magia passa poi attraverso le canzoni di Riccardo Cocciante. Brani come "Bella", "Il tempo delle cattedrali" e "Vivere per amare" sono diventati molto più di semplici brani musicali: sono entrati nella memoria collettiva, contribuendo a trasformare lo spettacolo in un fenomeno capace di andare oltre il palcoscenico. Non è un caso che molte persone conoscano le canzoni di Notre Dame de Paris pur non avendo mai assistito a una sua rappresentazione dal vivo. Anche dal punto di vista scenico il musical continua a rappresentare un importante punto di riferimento. L’imponente muro che domina la scena, le coreografie spettacolari, gli artisti acrobati e l’assenza di grandi cambi scenografici tradizionali hanno contribuito a ridefinire lo stile del musical moderno, riconoscibile e innovativo.

Una formula che, ancora oggi, riesce a mantenere intatta la propria forza visiva e narrativa, dimostrando come uno spettacolo possa attraversare le generazioni senza perdere contemporaneità. Più che un semplice musical, Notre Dame de Paris è diventato un pezzo di cultura pop italiana. Un’opera che ha avvicinato al teatro milioni di persone, trasformando ogni ritorno in scena in un appuntamento atteso e celebrato, come quello di quest’anno al Ferrara Summer Festival.

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