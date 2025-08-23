Il segreto di Isabelle, la fiction Rai più inquietante del Commissario Ricciardi con Lino Guanciale: trama, cast, dove vederla Sulla tv di Stato arriva Il segreto di Isabelle, fiction francese che punta a scalzare Il commissario Ricciardi per la palma di serie più inquietante

A sorpresa, Rai regala ai suoi spettatori una delle fiction più interessanti (e a tratti inquietanti) di questa estate: Il segreto di Isabelle. Una miniserie francese in due episodi che scuote e trascina lo spettatore in un labirinto di dubbi, ombre e colpi di scena. Odile Vuillemin, volto amatissimo in Francia, veste i panni della protagonista, Isabelle. Accanto a lei, un cast di talenti d’oltralpe come Joyce Bibring, Malik Elakehal El Miliani e Vincent Jouan. La regia è affidata a Philippe Dajoux, che tratteggia una narrazione che non lascia un attimo di respiro allo spettatore. Lodata dalla critica francese, arriva da noi in una doppia serata evento, 26-27 agosto, per poi rimanere disponibile in streaming on demand su portale gratuito di RaiPlay.

Il mistero de Il segreto di Isabelle

La storia ruota attorno a Isabelle, una donna fragile e al contempo feroce. Sospettata di aver ucciso non uno ma ben due mariti. Proprio con la morte di uno di questi comincia la narrazione. Pascal Dubreuil, marito di Isabelle, viene trovato carbonizzato in un’auto. Il suo decesso spalanca la porta a numerosi interrogativi, primo fra tutti: chi voleva morto Pascal? Mathilde Delboscq, donna determinata e capitano di Polizia, è chiamata a guidare le indagini. Scava senza sconti tra rancori familiari, tradimenti e vecchi segreti, portando sempre più luce, e al contempo zone d’ombra, sulla vicenda. Nessuno è innocente, tutti hanno qualcosa da nascondere. E Isabelle, con il suo volto enigmatico, è al centro di un gioco perverso di sospetti e accuse.

Acclamato in patria, in attesa di riconoscimento internazionale

In Francia la performance di Odile Vuillemin è stata definita intensa, disturbante, impossibile da dimenticare. Acclamata anche la regia di Philippe Dajoux, caratterizzata da richiami a grandi noir anni 70 e da scelte fotografiche che omaggiano il cinema di Chabrol e Truffaut. Il segreto di Isabelle è stata girata in piccoli villaggi rurali francesi, luoghi veri e realistici, che trasmettono isolamento e chiusura.

Se Il Commissario Ricciardi ha fatto della malinconia e dell’empatia il suo marchio, Il segreto di Isabelle osa spingersi più in là. L’eroina diventa sospettata. Accuse, segreti, silenzi: tutto della trama spinge per creare quel senso di confusione e ansia perfetto per tenere lo spettatore incollato allo schermo, fino a che ogni ombra non è stata dissipata.

