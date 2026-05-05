Vittoria Puccini nel caos delle relazioni: segreti, verità scomode e curiosità proibite travolgono ogni equilibrio Nel film Il Rumore delle Cose Nuove, Paolo Genovese orchestra un vortice di segreti e coincidenze con un cast corale di successo, tra cui c'è Vittoria Puccini.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Chi ha apprezzato Perfetti Sconosciuti, apprezzerà anche questo: nel 2026 (non sappiamo ancora il mese e il giorno precisi) arriverà nelle sale cinematografiche italiane Il Rumore delle Cose Nuove, nuovo film diretto da Paolo Genovese, con un cast in cui sono presenti volti più che apprezzati del cinema, tra cui Vittoria Puccini, Claudia Pandolfi, Stefano Accorsi e molti altri. La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo del regista. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Il Rumore delle Cose Nuove, Vittoria Puccini in un labirinto di segreti: quando una curiosità diventa pericolosa

Non sappiamo ancora quando di preciso ma, nel corso del 2026, dovrebbe arrivare al cinema Il Rumore delle Cose Nuove, film di Paolo Genovese, basato sul suo omonimo romanzo. La storia si sviluppa attorno a segreti e relazioni complesse: Andrea, fotografo, è legato ad Andreina, infermiera che gli ha salvato la vita, ma tra loro resta un rapporto sospeso. Umberto, consumato dal dolore, scarica le sue tensioni su Alba, che ha perso le proprie aspirazioni. Ralph e Viola vivono una relazione in cui finzione e realtà si confondono, tra suoni registrati e maschere da attrice. L’equilibrio si rompe quando Mirko, un bambino, innesca una serie di eventi che portano alla luce verità nascoste e conflitti irrisolti. Alla fine, tutti i personaggi sono costretti a confrontarsi con ciò che hanno tacito e con le conseguenze delle proprie scelte.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Questo intreccio narrativo è costruito con precisione per creare un effetto domino, in cui ogni azione produce conseguenze sulle vite degli altri. Il motore della storia è la "soddisfazione illecita della curiosità", che diventa il tema centrale del film: una curiosità che, se di qualità positiva, si trasforma in forza pericolosa capace di violare la privacy e generare conseguenze imprevedibili.

Il Rumore delle Cose Nuove, il ‘voler spere a ogni costo’ ha un prezzo

Genovese riflette così su una società ossessionata dal desiderio di sapere tutto, senza considerare il costo emotivo di questa conoscenza. In questo contesto si inserisce il personaggio di Vittoria Puccini, figura quasi centrale e profondamente connessa agli altri, che rappresenta il conflitto tra desiderio di autenticità e bisogno di protezione attraverso la menzogna. Al centro del film vi sono diversi temi, come senso di colpa, paura del giudizio e difficoltà di comunicazione, ma soprattutto si interroga sul valore della conoscenza: sapere tutto di qualcuno significa davvero conoscerlo? Oppure la verità può distruggere anche quel briciolo di rapporto e stabilità che si sono creati nel corso del tempo? Interrogativi importanti questi, a cui non sempre può risultare facile rispondere.

Potrebbe interessarti anche