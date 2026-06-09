Masters of the Universe, il successo dimenticato della Mattel che ha rischiato il flop cinematografico: il ritorno in pompa magna di He-Man
Sapete come è nato questo franchise leggendario? Nel nuovo video ripercorriamo la folle genesi di un mito nato dalla plastica e diventato culto pop
Nato nel 1981 da un’intuizione Mattel per vendere giocattoli, Masters of the Universe è diventato un pilastro della cultura pop. Dopo decenni di progetti falliti, il franchise vive oggi una vera rinascita cinematografica. Dal 4 giugno arriva in sala il nuovo live-action diretto da Travis Knight, autore capace di unire azione e cuore artigianale. La Spada del Potere guida il Principe Adam (Nicholas Galitzine) contro la tirannia di Skeletor (Jared Leto) per salvare Eternia. Nel video, tutto ciò che forse non sapevi sul franchise!
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