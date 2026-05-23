Il ritorno della Sposa di Quentin Tarantino nell'imperdibile (e lunghissima) versione inedita di Kill Bill: quando esce The Whole Bloody Affair Plaion Pictures e Midnight Factory portano in sala il montaggio originale di Quentin Tarantino per un evento speciale di sette giorni

Marco Lucio Papaleo Content Editor Linkedin

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A oltre vent’anni dall’uscita originale della duologia, Kill Bill arriva finalmente nelle sale italiane nella forma in cui Quentin Tarantino l’aveva immaginato sin dall’inizio: un’unica esperienza cinematografica di ben 281 minuti. Plaion Pictures e Midnight Factory, dopo aver acquisito i diritti da Lionsgate, hanno rilasciato il trailer italiano dell’evento speciale Kill Bill: The Whole Bloody Affair, che sarà proiettato al cinema per soli sette giorni, dal 28 maggio al 3 giugno. Non si tratta di una semplice versione estesa, ma della riunione dei due volumi in un flusso continuo che elimina le cesure distributive del passato per restituire l’integrità del racconto sulla vendetta della Sposa.

Le novità del montaggio, tra revisioni e scene inedite

Il trailer italiano, accompagnato dal celebre brano Twisted Nerve, introduce alcune delle integrazioni più attese. Tra queste spicca la leggendaria battaglia contro gli 88 folli alla Casa delle Foglie Blu, presentata per la prima volta integralmente a colori. Ionltre, il segmento animato dedicato al passato di O-Ren Ishii (Lucy Liu), realizzato dallo studio Production I.G., si arricchisce di sette minuti e mezzo di sequenze aggiuntive. Un’ulteriore novità assoluta è rappresentata da The Lost Chapter: Yuki’s Revenge, un cortometraggio basato su un’idea originale di Tarantino che vede protagonista la sorella di Gogo Yubari. Questo capitolo "perduto" è stato portato alla luce utilizzando il motore grafico Unreal Engine, per raccontare la missione di vendetta di Yuki.

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Un’epopea di vendetta senza censure

In questa versione definitiva, il viaggio di Uma Thurman nei panni della Sposa acquista un respiro più ampio. La storia segue Beatrix Kiddo nel suo percorso per eliminare i membri della Deadly Viper Assassination Squad dopo l’imboscata subita al suo matrimonio. Il cast originale, che comprende David Carradine, Michael Madsen, Daryl Hannah e Vivica A. Fox, torna sullo schermo in un montaggio che prevede un intervallo centrale, ricalcando lo stile delle grandi proiezioni del cinema classico. L’opera fonde generi e linguaggi, dal chambara ai film di kung fu fino al western, eliminando i tagli e le censure che avevano caratterizzato alcune edizioni precedenti.

Scritto e diretto da Quentin Tarantino e prodotto da Lawrence Bender, Kill Bill: The Whole Bloody Affair si propone come l’occasione per vivere il cinema del regista nella sua forma più pura e radicale. La struttura del film, pensata come un unico grande affresco, permette di apprezzare la coerenza stilistica di un’opera che ha segnato la storia del genere action.

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