Una madre devastata dal dolore con un figlio fragile su Netflix Il film è di una bellezza straziante ed è tratto dalla storia vera di Andrea Spezzacatena: Claudia Pandolfi vi farà piangere e riflettere su tematiche attuali

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Nel catalogo Netflix è disponibile un film che vi farà commuovere, ne siamo sicuri. È un film del 2024 diretto da Margherita Ferri, e tratto da una storia vera. Protagonista è Claudia Pandolfi, affiancata da Claudio Fortuna. La storia che ha lasciato tutti senza parole è quella di Andrea Spezzacatena, un adolescente di 15 anni, che si è tolto la vita a causa del bullismo.

Trama e cast del film Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa

Una stretta al cuore. E’ questa la sensazione che proverete guardando Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa, visibile su Netflix e con protagonista Claudia Pandolfi. La storia segue Andrea, un ragazzo la cui nascita è stata segnata segnata dai conflitti tra i suoi genitori fino agli anni di scuola, dove ottiene buoni voti ma ha pochi amici, tranne Sara. L’incontro con Christian sembra portare un cambiamento: Andrea lo aiuta a migliorare nello studio, ma all’inizio del liceo Christian e altri compagni iniziano a prenderlo di mira, insinuando la sua presunta omosessualità. Le offese e gli scherzi diventano sempre più crudeli, fino a convincerlo a presentarsi a una festa vestito da donna, episodio che lo espone al pubblico scherno online. Incapace di reggere l’umiliazione, Andrea decide di togliersi la vita.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel cast, oltre a Claudia Pandolfi, troviamo: Samuele Carrino, Sara Ciocca, Corrado Fortuna, Andrea Arru.

La storia vera su cui si basa il film

Come vi abbiamo già anticipato, Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa racconta la storia di Andrea Spezzacatena, studente del liceo Cavour di Roma, che il 20 novembre 2012 si è tolto la vita dopo essere stato vittima di bullismo e cyberbullismo. Ciò che ha scatenato questo tragico evento fu un errore di lavaggio che rese rosa i suoi jeans rossi, motivo di derisioni e prese in giro da parte dei compagni, fino alla creazione di una pagina Facebook contro di lui. Il suo caso è ricordato come il primo in Italia in cui tali forme di violenza hanno portato al suicidio di un minorenne.

La madre, Teresa Manes, venuta a conoscenza della pagina solo dopo la morte del figlio, ha scritto il libro Andrea, Oltre il Pantalone Rosa e si è dedicata alla sensibilizzazione contro bullismo e cyberbullismo.

Qualche curiosità sulla pellicola e dove vederla in streaming

Non possiamo non parlarvi di qualche curiosità su questo film. Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa prende il nome da una pagina Facebook nata per deridere Andrea e alimentare le violenze psicologiche contro di lui. Diretto da Margherita Ferri, il film è stato presentato prima al Festival di Giffoni 2024 e poi alla Festa del Cinema di Roma. Accanto alla regista ha collaborato anche Teresa Manes, madre di Andrea, che oltre ad aver scritto il libro Andrea, Oltre il Pantalone Rosa ha affiancato Claudia Pandolfi sul set, rendendo la pellicola ancora più autentica. Per il suo impegno contro il bullismo, nel 2021 Sergio Mattarella l’ha nominata Cavaliere. Nel film si può ascoltare anche la canzone originale Canta Ancora, scritta da Arisa per sua madre e interpretata in una scena con Claudia Pandolfi e Samuele Carrino.

Potrebbe interessarti anche