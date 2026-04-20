Il reality game dei record arriva su Prime Video con 50 star e un premio per i fan Amazon svela il trailer e la data d'uscita del nuovo format ambientato in un castello medievale: The 50

Marco Lucio Papaleo Content Editor Linkedin

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Prime Video si prepara a scuotere il panorama dei reality con il lancio di The 50, un format innovativo che promette di ridefinire il rapporto tra show e spettatori. Disponibile dal 22 maggio, il programma schiera il più grande cast mai visto in un reality italiano: proprio come suggerisce il titolo, saranno in 50, scelti tra le celebrity e gli influencer più popolari del Paese. La struttura del rilascio prevede dieci episodi complessivi: i primi quattro saranno caricati al debutto, seguiti da tre appuntamenti settimanali fino alla grande finale del 5 giugno. Prodotto da Banijay Italia, The 50 rappresenta il sesto adattamento internazionale di un format nato in Francia, e trasforma un castello medievale in un’arena di gioco spietata e ironica.

La sfida nel castello, l’enigma del Leone e… vince chi guarda

Il cuore dello show è una spettacolare arena, dove i cinquanta concorrenti dovranno affrontare prove fisiche e mentali per incrementare il montepremi. A dirigere i giochi è un misterioso "padrone di casa" che indossa una maschera da Leone, assistito da un entourage di personaggi mascherati ti da cani, volpi e conigli. Il Leone, con il suo sarcasmo pungente, osserva e commenta ogni mossa, mentre i vincitori delle singole sfide hanno il potere di mandare al rischio eliminazione i compagni sconfitti. Tra alleanze, strategie e inevitabili scontri, la tensione sarà costante in un ambiente dove nessuno è al sicuro fino alla prova successiva.

La vera rivoluzione di The 50 risiede però nel destinatario finale del premio. Per la prima volta in assoluto per un servizio streaming, il montepremi accumulato – che può raggiungere un massimo di 50.000 euro in buoni acquisto – non andrà al vincitore del reality, ma a uno spettatore da casa. I viewer saranno chiamati a partecipare attivamente inquadrando un QR-code sullo schermo per puntare sul proprio concorrente preferito. "A vincere sarà uno spettatore che potrà votare da casa il proprio concorrente favorito", sottolinea la produzione, spiegando che le votazioni resteranno aperte fino al giorno precedente il rilascio degli ultimi tre episodi. Tra tutti coloro che avranno puntato sul trionfatore finale, verrà sorteggiato un fortunato vincitore, alla presenza di un notaio.

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Un cast trasversale tra TV e Social Media

Il ricchissimo cast di The 50 è un mix esplosivo di volti storici dei reality italiani e star nate sul web. Tra i nomi spiccano figure come Helena Prestes, Antonella Elia, Eva Grimaldi, Francesco Chiofalo e Francesca Cipriani, insieme a icone della televisione come Floriana Secondi e Valerio Scanu. Non mancano i pesi massimi del mondo social e creator come Sespo, Valerio Mazzei, Gianmarco Zagato e Giulia Sara Salemi. La varietà dei partecipanti garantisce un incontro tra diverse generazioni di intrattenimento, mettendo alla prova la capacità di resistenza e strategia di personaggi abituati a contesti molto differenti tra loro.

A seguire, il cast completo:

Helena Prestes, Floriana Secondi, Edoardo Tavassi, Francesca Cipriani, Francesco Chiofalo, Mila Suarez, Paola Caruso, Shaila Gatta, Valerio Scanu, Drusilla Gucci, Clizia De Rossi, Federico Fashion Style, Lucrezia Borlini, Nozzolino, Eva Giusti, Simone Dell’Agnello, La Giss, Tony Renda, Jenny Guardiano, Alessia Pascarella, Maika Randazzo, Antonella Elia, Matteo Diamante, Khady Gueye, Paolo Noise, Antonella Mosetti, Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Giancarlo Danto, Claudia Dorelfi, Il Defe, Giorgio Ramondetta, Giulia Scarano, Twins Porta, Federico Fusca, LaCindina, Lucky John, Aurora Baruto, Gianmarco Zagato, Nicole Pallado, Giulia Sara Salemi, Valerio Mazzei, Sespo, Il Musazzi, Panda Boi, Jhonatan Mujica, Merisiel Irum, Alex Caniggia, Giorgia Yin, Max Felicitas.

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