Il Commissario Montalbano è tornato ieri sera, mercoledì 5 novembre 2025, su Rai 1 con La danza del gabbiano, una delle puntate più intense e amate dell’intera saga. Tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, l’episodio ha riportato in prima serata il celebre commissario di Vigata, interpretato da Luca Zingaretti, confermandosi ancora una volta come uno dei titoli più solidi della rete. Nonostante si trattasse di una replica, la fiction ha battuto la concorrenza conquistando 2.947.000 spettatori e il 18.6% di share, superando lo speciale di Canale 5 dedicato a Pavarotti. Ma, come spesso accade, il ritorno di Montalbano non è passato inosservato sui social, tra entusiasmo e qualche polemica.

Cosa è successo in "La danza del gabbiano"

L’episodio si apre con un evento che sconvolge Montalbano: l’ispettore Fazio non si presenta in commissariato. Il suo cellulare è spento, non è a casa e nessuno sa dove sia. Salvo, allarmato, dà immediatamente il via alle ricerche. Non si tratta solo di un collega scomparso, ma di un amico fidato, e il commissario è visibilmente provato.

Le indagini si trasformano in una corsa contro il tempo, tra interrogatori, sopralluoghi e indizi che conducono a una misteriosa grotta. Montalbano segue le tracce di Fazio fino a un luogo dove trova i segni di una sparatoria. Il timore che l’ispettore sia stato catturato o ucciso si fa sempre più concreto. Quando un latitante gli rivela di aver visto Fazio ferito e nelle mani di due criminali, Montalbano capisce di essere in una corsa disperata contro la morte. Senza dormire né cedere alla stanchezza, continua a indagare fino alla scoperta finale, che lo segna profondamente. L’episodio mette in luce un Montalbano vulnerabile e umano, diviso tra il dovere e la paura di perdere una persona cara.

Le reazioni del pubblico e le polemiche a Montalbano

Sui social, come sempre, il commissario divide. Da un lato, i fan storici hanno espresso entusiasmo:

"Ogni volta che rivedo La danza del gabbiano mi emoziono come la prima volta. Montalbano è eterno!". Dall’altro, non sono mancate le critiche, soprattutto per l’ennesima replica: "L’ennesima replica, andremo avanti fino al 2075?". Qualcuno ha ironizzato anche sull’orario di inizio, giudicato troppo tardo per una prima serata, altri hanno criticato la trama sentimentale del commissario: "Non posso pensare che Montalbano si innamori di un’altra. Maestro, perché ci hai fatto questo?" Nonostante tutto, l’affetto per la serie rimane intatto. Le repliche continuano a registrare ascolti da prime time, segno che il fascino di Vigata e dei suoi personaggi non accenna a diminuire.

Dove rivedere "La danza del gabbiano" in streaming

Chi si fosse perso l’episodio può recuperarlo in streaming su RaiPlay, dove Il Commissario Montalbano è disponibile gratuitamente. Nella piattaforma è possibile rivedere anche tutte le altre puntate, dagli esordi fino ai capitoli più recenti.

Ancora una volta, Montalbano ha dimostrato che, anche dopo anni e in replica, resta un punto fermo della fiction italiana: umano, malinconico, ma sempre capace di conquistare il pubblico.

