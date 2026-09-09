Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il primo della classe, Cecilia Cantarano a Venezia 83: e se non fosse il solito favoritismo? E Samuele Carrino: “Bisogna lasciar andare ciò che non ci fa bene”

Giulia Calvani

Giulia Calvani

Content creator

Content creator con uno sguardo attento sul mondo del cinema e delle serie TV, è nella top 20 Fortune Italia come creator per il cinema. Sta lavorando al suo primo lungometraggio.

Sulle piattaforme digitali è diventato difficile distinguere tra vero e falso, tra un contenuto autentico e uno realizzato con l’intelligenza artificiale.

Quando Vincenzo (Samuele Carrino), il classico bravo ragazzo di buona famiglia, viene accusato di violenza dalla sua ex fidanzata Aurora (Alessia Cosmo), il video che viene mostrato come prova suscita reazioni contrastanti. C’è chi crede sia innocente, altri difendono a spada tratta Aurora. La domanda a questo punto non è più: "Cosa ci dice veramente questo video?" ma: "A quale versione vogliamo credere?"

Con il cast de "Il primo della classe", cortometraggio scritto e diretto da Andrea Ricciotti e realizzato da One More Pictures in collaborazione con Rai Cinema per il contest "La realtà che non esiste" abbiamo parlato di identità digitale, aspettative della community e fact checking e ci siamo interrogati su quanto spesso non sentirsi un problema significhi proprio esserne parte.

Personaggi

Samuele Cavallo

Samuele Cavallo
Francesca Fialdini

Francesca Fialdini
Achille Lauro

Achille Lauro
Raf

Raf

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963