Il primo della classe, Cecilia Cantarano a Venezia 83: e se non fosse il solito favoritismo? E Samuele Carrino: “Bisogna lasciar andare ciò che non ci fa bene”
Sulle piattaforme digitali è diventato difficile distinguere tra vero e falso, tra un contenuto autentico e uno realizzato con l’intelligenza artificiale.
Quando Vincenzo (Samuele Carrino), il classico bravo ragazzo di buona famiglia, viene accusato di violenza dalla sua ex fidanzata Aurora (Alessia Cosmo), il video che viene mostrato come prova suscita reazioni contrastanti. C’è chi crede sia innocente, altri difendono a spada tratta Aurora. La domanda a questo punto non è più: "Cosa ci dice veramente questo video?" ma: "A quale versione vogliamo credere?"
Con il cast de "Il primo della classe", cortometraggio scritto e diretto da Andrea Ricciotti e realizzato da One More Pictures in collaborazione con Rai Cinema per il contest "La realtà che non esiste" abbiamo parlato di identità digitale, aspettative della community e fact checking e ci siamo interrogati su quanto spesso non sentirsi un problema significhi proprio esserne parte.
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