Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il Pop Up Store di Dragon Ball illumina Piazza Duomo: Milano si inchina al mito di Akira Toriyama

Un evento storico per la community di Dragon Ball e per la città di Milano, unica tappa in Europa a celebrare i personaggi nati dal genio di Akira Toriyama

Magia pura nel cuore di Milano, alla libreria Mondadori di Piazza Duomo, dove dall’1 al 13 ottobre prenderà vita il Pop Up Store interamente dedicato a Dragon Ball.

Siamo stati all’anteprima assoluta di questa esclusiva tutta italiana, resa possibile dalla Toei Animation Europe. Vi raccontiamo in questo video la nostra giornata e le incredibili esposizioni a cui abbiamo assistito.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Tra le attrazioni principali, una spettacolare Statua di Goku, che sarà presente per tutta la durata dell’evento. Ma anche gadget ufficiali, molti dei quali in edizione limitata e disponibili solo qui, come la Figure di Son Goku.

Chicca finale: una foto con Emanula Pacotto, la storica voce di Bulma!

Potrebbe interessarti anche

Rudy Zerbi in questo film su Prime Video manda in pausa Amici di Maria De Filippi e si dà al doppiaggio

Rudy Zerbi è su Prime Video: ha messo in pausa Amici e Maria De Filippi

Il discografico, noto per la sua partecipazione al famoso talent show di Canale 5, e...
Uomini e Donne: la scelta di Gianmarco Steri con Cristina Ferrara che scivola e Tina Cipollari

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina rompono il silenzio (e smentiscono tutti): la verità sulla loro crisi

L’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha di fatto smentito le nume...
Dragon Trainer in streaming: dove vedere il film live-action

Dragon Trainer, il film live-action finalmente disponibile sulle piattaforme (ma c'è un problema): dove vederlo

Il film live-action Dragon Trainer è finalmente disponibile anche in streaming sulle...
Frankenstein nel cinema, da Mel Brooks a Guillermo del Toro: il mito che non muore mai

Il mito che non muore mai su Netflix: la paura è alle porte con questo film attesissimo

Sul ‘mostro’ più famoso della letteratura e il suo creatore sono nati tantissimi fil...
Valerian e la Città dei Mille Pianeti, il film con Rihanna è in streaming

Rihanna è sexy anche nello spazio: in questo film vive un’avventura mozzafiato

Rihanna si lancia nello spazio con Luc Besson: il regista francese l'ha scelta per u...
Mars Attack disponibile per l'home video

Prima di Mercoledì su Netflix, l'eterno capolavoro di Tim Burton: non potete farvelo scappare

Mars Attacks! di Tim Burton è un’irriverente lettera d’amore ai B-movie degli anni ’...
Harry Potter, scoppia un altro dramma legato al cast: cosa sta succedendo e perchè i fan sono preoccupati

Harry Potter di HBO, scoppia un altro dramma legato al cast: cosa sta succedendo e perché i fan sono preoccupati

Un insider lancia la bomba e scatena i fan: il casting di uno storico personaggio de...
Clara

Dopo il presunto flirt con Fedez, la cantante diventa star su Netflix ed è pura magia

La giovane cantante sta per debuttare nel mondo delle serie animate, pronta a presta...
Pino Daniele

Pino È – Il Viaggio del Musicante, la Rai celebra Pino Daniele con ospiti da urlo: scaletta, chi canta stasera

Un concerto-evento in Piazza del Plebiscito e in tv: voci italiane unite per celebra...

Leader Piattaforme Aeree

Lavorare in quota con i “ragni”

Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari critici

LEGGI

Personaggi

Andrea Camilleri

Andrea Camilleri
Matteo Addino

Matteo Addino
Joshua Jackson

Joshua Jackson
Il presentatore Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963