Il Pop Up Store di Dragon Ball illumina Piazza Duomo: Milano si inchina al mito di Akira Toriyama
Un evento storico per la community di Dragon Ball e per la città di Milano, unica tappa in Europa a celebrare i personaggi nati dal genio di Akira Toriyama
Magia pura nel cuore di Milano, alla libreria Mondadori di Piazza Duomo, dove dall’1 al 13 ottobre prenderà vita il Pop Up Store interamente dedicato a Dragon Ball.
Siamo stati all’anteprima assoluta di questa esclusiva tutta italiana, resa possibile dalla Toei Animation Europe. Vi raccontiamo in questo video la nostra giornata e le incredibili esposizioni a cui abbiamo assistito.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Tra le attrazioni principali, una spettacolare Statua di Goku, che sarà presente per tutta la durata dell’evento. Ma anche gadget ufficiali, molti dei quali in edizione limitata e disponibili solo qui, come la Figure di Son Goku.
Chicca finale: una foto con Emanula Pacotto, la storica voce di Bulma!
Potrebbe interessarti anche
Rudy Zerbi è su Prime Video: ha messo in pausa Amici e Maria De Filippi
Il discografico, noto per la sua partecipazione al famoso talent show di Canale 5, e...
Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina rompono il silenzio (e smentiscono tutti): la verità sulla loro crisi
L’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha di fatto smentito le nume...
Dragon Trainer, il film live-action finalmente disponibile sulle piattaforme (ma c'è un problema): dove vederlo
Il film live-action Dragon Trainer è finalmente disponibile anche in streaming sulle...
Il mito che non muore mai su Netflix: la paura è alle porte con questo film attesissimo
Sul ‘mostro’ più famoso della letteratura e il suo creatore sono nati tantissimi fil...
Rihanna è sexy anche nello spazio: in questo film vive un’avventura mozzafiato
Rihanna si lancia nello spazio con Luc Besson: il regista francese l'ha scelta per u...
Prima di Mercoledì su Netflix, l'eterno capolavoro di Tim Burton: non potete farvelo scappare
Mars Attacks! di Tim Burton è un’irriverente lettera d’amore ai B-movie degli anni ’...
Harry Potter di HBO, scoppia un altro dramma legato al cast: cosa sta succedendo e perché i fan sono preoccupati
Un insider lancia la bomba e scatena i fan: il casting di uno storico personaggio de...
Dopo il presunto flirt con Fedez, la cantante diventa star su Netflix ed è pura magia
La giovane cantante sta per debuttare nel mondo delle serie animate, pronta a presta...