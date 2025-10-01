Il Pop Up Store di Dragon Ball illumina Piazza Duomo: Milano si inchina al mito di Akira Toriyama Un evento storico per la community di Dragon Ball e per la città di Milano, unica tappa in Europa a celebrare i personaggi nati dal genio di Akira Toriyama

Magia pura nel cuore di Milano, alla libreria Mondadori di Piazza Duomo, dove dall’1 al 13 ottobre prenderà vita il Pop Up Store interamente dedicato a Dragon Ball.

Siamo stati all’anteprima assoluta di questa esclusiva tutta italiana, resa possibile dalla Toei Animation Europe. Vi raccontiamo in questo video la nostra giornata e le incredibili esposizioni a cui abbiamo assistito.

Tra le attrazioni principali, una spettacolare Statua di Goku, che sarà presente per tutta la durata dell’evento. Ma anche gadget ufficiali, molti dei quali in edizione limitata e disponibili solo qui, come la Figure di Son Goku.

Chicca finale: una foto con Emanula Pacotto, la storica voce di Bulma!

