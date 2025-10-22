Il Paradiso delle Signore e UPAS, tagli e rischio cancellazione: dubbi sul futuro delle soap Rai, perché I nuovi tagli del Governo al Fondo unico per il cinema e l’audiovisivo mettono in allarme i vertici Rai: cosa potrebbe accadere? Scopriamolo.

La Manovra 2026 del Governo in carica sta portando scompiglio in diversi settori, compreso quello del cinema e dell’audiovisivo, per il quale sono previsti sostanziali tagli ai fondi. Un cambiamento che mette inevitabilmente in allarme la rete ammiraglia (e non solo) che si ritroverà in questo modo a dover abbassare la qualità dei suoi prodotti o, addirittura, a cancellare progetti anche molto apprezzati. Perfino le soap più amate, come Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, potrebbero dunque rischiare grosso: scopriamo di più.

Il Paradiso delle Signore e Un posto al sole, tagli e rischio cancellazione: dubbi sul futuro delle soap Rai

Nella Manovra 2026, l’attuale Governo ha deciso di tagliare il Fondo unico per il cinema e l’audiovisivo passando dai 700 milioni attuali ai 510 milioni, fino ad arrivare a 460 milioni nel 2027. Un taglio importante che mette in allarme il comparto fiction e film TV della rete pubblica. "Avere accesso a meno fondi condurrà inevitabilmente l’azienda a un bivio: abbassare la qualità o ridurre la portata dei progetti, tagliando puntate", fa sapere La Stampa dopo aver raccolto le parole e le considerazioni di fonti interne all’Azienda.

Considerando la grande quantità di fiction e film tv che la Rai è solita proporre durante l’anno, questo cambiamento potrebbe dunque costringere la rete ammiraglia ad abbassare la qualità di ciò che viene proposto o, addirittura, a cancellare progetti molto amati. Basti pensare a soap di grandissimo successo come Il Paradiso delle signore su Rai 1 e Un posto al sole su Rai 3, entrambe amatissime e seguitissime ma, al contempo, anche molto costose considerando che vengono mandate in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, da diversi anni. Con i tagli ai fondi, nemmeno queste lunghe e storiche serialità possono dunque dirsi al sicuro. Allo stesso tempo, anche alcuni nuovi progetti potrebbero essere accantonati ancor prima di iniziare. Insomma, per il momento il futuro delle soap rimane incerto, e la Rai si ritrova con un bel nodo da risolvere.

Tagli del Governo, anche Mediaset drizza le antenne

In tutto questo, anche Mediaset non ha certo nascosto la sua preoccupazione in merito alle ultime decisioni prese dal Governo. "Saranno avvantaggiate le grandi piattaforme, che con tax credit avevano iniziato a investire anche in Italia, ma che possono fare affidamento su un corposo pacchetto di produzioni straniere", hanno rivelato a La Stampa alcune fonti interne all’azienda di Pier Silvio Berlusconi. Insomma, per il momento a regnare tra le principali reti è il grande dubbio sulle possibilità future, e le ultime news del Governo potrebbero seriamente stravolgere i piani di vertici e telespettatori.

