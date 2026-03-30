Il Paradiso delle Signore, riecco la Contessa Adelaide (per rialzare lo share): quando torna e cosa combinerà Il personaggio interpretato da Vanessa Gravina, lontano per settimane da Milano, dovrebbe fare il suo ritorno trionfale molto presto. Ecco quando e cosa succederà.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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C’è un’assenza che i fan de Il Paradiso delle Signore hanno sentito eccome. Quella della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, personaggio interpretato da Vanessa Gravina e colonna portante della soap pomeridiana di Rai 1. È sparita dalle scene da diverse settimane, lasciando un vuoto narrativo (ed emotivo) che ha finito per pesare anche sugli ascolti. Ma l’attesa a quanto pare è finita: Adelaide sta per tornare, e il suo rientro è destinato a scuotere dalle fondamenta le vicende del grande magazzino della Milano degli anni Sessanta. Ecco i dettagli.

Il Paradiso delle Signore, l’assenza che ha fatto male agli ascolti

Con l’uscita di scena della Contessa, il Paradiso delle Signore ha continuato a difendersi discretamente, attestandosi sopra il 16% di share e intorno a 1,4-1,5 milioni di spettatori nella prima parte del 2026. Numeri che confermano la fedeltà del pubblico alla storia, ma che risultano decisamente inferiori rispetto alle stagioni migliori (quando la soap superava il 20% di share nonostante la concorrenza del daytime di Amici). E il motivo, secondo diversi osservatori, sarebbe da attribuire proprio alla ‘scomparsa’ del personaggio di Gravina.

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Perché Adelaide è sparita

A quanto pare, la decisione degli autori di allontanare temporaneamente la Contessa è stata motivata anche dagli impegni teatrali di Vanessa Gravina. Ma il modo in cui è avvenuta l’uscita è stato brusco e poco apprezzato dagli appassionati: Adelaide è finita in un monastero — dopo aver perso il controllo di sé stessa per amore di Marcello, simulando un suicidio e tentando di ucciderlo — e ora sta cercando di rimettersi in sesto dopo la delusione del tradimento del suo ex promesso sposo. Ma nel frattempo le trame che la riguardano sono rimaste invariabilmente in sospeso.

Il ritorno della Contessa Adelaide al Paradiso

La buona notizia, però, è che presto rivedremo il personaggio di Adelaide sullo schermo. La Contessa sarà infatti al centro delle nuove puntate che andranno in onda dopo Pasquetta, a partire da martedì 7 aprile 2026. Mentre Ettore riuscirà a convincere Odile sulla data delle nozze, Matteo (che ha origliato una conversazione sospetta tra i fratelli Marchesi) deciderà di recarsi a Roma dalla Contessa, per raccontarle tutti i suoi sospetti.

E proprio questo incontro inatteso spingerà Adelaide a tornare a Milano. La Contessa si presenterà a sorpresa a Villa Guarnieri, pronta a indagare a fondo durante una cena organizzata a casa Marchesi. E inevitabilmente noterà subito una certa inquietudine nelle risposte di Ettore e Greta. Dettaglio che senza dubbio la spingerà a scavare ancora nelle puntante che vedremo in onda nel corso del prossimo mese.

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