Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il Paradiso delle Signore, riecco la Contessa Adelaide (per rialzare lo share): quando torna e cosa combinerà

Il personaggio interpretato da Vanessa Gravina, lontano per settimane da Milano, dovrebbe fare il suo ritorno trionfale molto presto. Ecco quando e cosa succederà.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

C’è un’assenza che i fan de Il Paradiso delle Signore hanno sentito eccome. Quella della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, personaggio interpretato da Vanessa Gravina e colonna portante della soap pomeridiana di Rai 1. È sparita dalle scene da diverse settimane, lasciando un vuoto narrativo (ed emotivo) che ha finito per pesare anche sugli ascolti. Ma l’attesa a quanto pare è finita: Adelaide sta per tornare, e il suo rientro è destinato a scuotere dalle fondamenta le vicende del grande magazzino della Milano degli anni Sessanta. Ecco i dettagli.

Il Paradiso delle Signore, l’assenza che ha fatto male agli ascolti

Con l’uscita di scena della Contessa, il Paradiso delle Signore ha continuato a difendersi discretamente, attestandosi sopra il 16% di share e intorno a 1,4-1,5 milioni di spettatori nella prima parte del 2026. Numeri che confermano la fedeltà del pubblico alla storia, ma che risultano decisamente inferiori rispetto alle stagioni migliori (quando la soap superava il 20% di share nonostante la concorrenza del daytime di Amici). E il motivo, secondo diversi osservatori, sarebbe da attribuire proprio alla ‘scomparsa’ del personaggio di Gravina.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Perché Adelaide è sparita

A quanto pare, la decisione degli autori di allontanare temporaneamente la Contessa è stata motivata anche dagli impegni teatrali di Vanessa Gravina. Ma il modo in cui è avvenuta l’uscita è stato brusco e poco apprezzato dagli appassionati: Adelaide è finita in un monastero — dopo aver perso il controllo di sé stessa per amore di Marcello, simulando un suicidio e tentando di ucciderlo — e ora sta cercando di rimettersi in sesto dopo la delusione del tradimento del suo ex promesso sposo. Ma nel frattempo le trame che la riguardano sono rimaste invariabilmente in sospeso.

Il ritorno della Contessa Adelaide al Paradiso

La buona notizia, però, è che presto rivedremo il personaggio di Adelaide sullo schermo. La Contessa sarà infatti al centro delle nuove puntate che andranno in onda dopo Pasquetta, a partire da martedì 7 aprile 2026. Mentre Ettore riuscirà a convincere Odile sulla data delle nozze, Matteo (che ha origliato una conversazione sospetta tra i fratelli Marchesi) deciderà di recarsi a Roma dalla Contessa, per raccontarle tutti i suoi sospetti.

E proprio questo incontro inatteso spingerà Adelaide a tornare a Milano. La Contessa si presenterà a sorpresa a Villa Guarnieri, pronta a indagare a fondo durante una cena organizzata a casa Marchesi. E inevitabilmente noterà subito una certa inquietudine nelle risposte di Ettore e Greta. Dettaglio che senza dubbio la spingerà a scavare ancora nelle puntante che vedremo in onda nel corso del prossimo mese.

Potrebbe interessarti anche

Il paradiso delle signore Adelaide (Vanessa Gravina)

Il Paradiso delle Signore, Adelaide è sparita (e lo share cala): quando riappare la Contessa

L’assenza di Adelaide (interpretata da Vanessa Gravina) pesa sulle trame e sugli asc...
Il paradiso delle signore Adelaide (Vanessa Gravina)

Il Paradiso delle Signore, riprese chiuse con giallo: la Contessa Adelaide non c'è (ma arriva il colpo di scena)

Il Paradiso delle signore giunge al "fine set" mentre i fan attendono con impazienza...
il paradiso delle signore 10 quando finisce

Il Paradiso delle Signore, slitta il finale di stagione: il nuovo calendario e il 'caso' Adelaide

Rai 1 estende di due settimane la decima stagione della soap, che chiuderà i battent...
Il paradiso delle signore, Irene

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 25 marzo 2026: Irene e il turbamento per Johnny

Le trame del Paradiso di mercoledì 25 marzo 2026: la canzone per il suo matrimonio a...
Il Paradiso delle Signore intervista Contessa Vanessa Gravina

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 23 al 27 marzo 2026: finalmente torna Adelaide

Le trame del Paradiso per la settimana dal 23 al 27 marzo 2026: una lettera riporta ...
IPDS, Delia

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 26 marzo 2026: proposta di matrimonio per Delia

Le trame del Paradiso di giovedì 26 marzo 2026: Botteri si decide a fare la fatidica...
Il paradiso delle signore Adelaide (Vanessa Gravina)

Il Paradiso delle Signore: una puntata cancellata e la terribile vendetta della contessa Adelaide

Le anticipazioni delle puntate della fiction più amata di Rai 1: cosa succede da mar...
IPDS, Delia

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 24 marzo 2026: la notte d'amore di Delia

Le trame del Paradiso di martedì 24 marzo 2026: la Venere confessa la sua passione t...
Il Paradiso delle Signore - Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi)

Il Paradiso delle Signore, Umberto “fatto fuori”: lo spoiler agghiacciante di Roberto Farnesi. Cosa succederà

Roberto Farnesi ha lanciato un indizio sul futuro del commendatore all’interno dell’...

Salute

Alzheimer e diagnosi precoce

Quali sono i segnali di allarme e le nuove terapie

LEGGI

Personaggi

Vanessa Gravina

Contessa Adelaide
Amanda Sandrelli

Amanda Sandrelli
Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio
Monica Dugo

Monica Dugo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963