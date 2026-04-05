Il Paradiso delle Signore, Adelaide torna: dove rivedere i momenti più iconici della contessa in streaming Il debutto, l’uscita di scena e il grande ritorno di uno dei personaggi più chiacchierati della fiction: rivediamo il percorso dell’iconica Contessa.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Tra i volti più iconici della fiction Il Paradiso delle Signore, spicca senza alcun dubbio quello della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, uno dei personaggi più amati, odiati e chiacchierati della serie Rai. Interpretata da Vanessa Gravina, Adelaide incarna perfettamente il fascino ambiguo dell’aristocrazia milanese degli anni ’60: elegante, calcolatrice, ma anche profondamente fragile. Nel corso delle stagioni, il suo personaggio ha attraversato intrighi familiari, passioni tormentate e scelte estreme, diventando il cuore pulsante di molte delle trame più intense della fiction. Tra debutti, improvvise uscite di scena e grande ritorni, vediamo il percorso della contessa nella serie e, soprattutto, dove rivivere in streaming i suoi momenti più iconici.

Il Paradiso delle Signore, il debutto di Adelaide e la conquista della trama

La contessa Adelaide è entrata ufficialmente nella serie Il Paradiso delle Signore a partire dalla terza stagione, portando con sé un grande bagaglio carico di mistero. Nobildonna di antica famiglia, legata a doppio filo ai Guarnieri, si è inserita subito negli equilibri della Milano bene con il suo carattere deciso e manipolatore. Fin da subito, il suo rapporto con Umberto Guarnieri e il desiderio di controllo l’hanno resa una figura centrale, in grado di influenzare le dinamiche familiari e anche quelle imprenditoriali del Paradiso.

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Con il passare delle stagioni, Adelaide ha subìto una grande evoluzione: da donna apparentemente fredda e strategica, abbiamo conosciuto un personaggio sempre più complesso, capace di lasciarsi travolgere dai sentimenti. La sua relazione con Marcello Barbieri ha segnato uno dei momenti più intensi del suo percorso, mostrando il suo lato vulnerabile in forte contrasto con l’immagine di donna di potere. Allo stesso tempo, di grande importanza è stato anche il ricongiungimento alla figlia Odile e l’enorme affetto provato nei suoi confronti. Parallelamente, il suo ruolo è cresciuto anche sul piano economico, portandola a diventare una figura chiave nella gestione del grande magazzino e degli equilibri dell’élite milanese.

Adelaide Di Sant’Erasmo, l’uscita di scena e il grande ritorno della contessa

Il punto di svolta per il personaggio della contessa è arrivato nella decima stagione, quando la decisione di Marcello di mettere fine alla loro relazione ha portato Adelaide a perdere il controllo. Dopo essere stata lasciata a un passo dal matrimonio, la Contessa ha reagito con rabbia e desiderio di vendetta, fino a una vera e propria crisi personale. Ed è a questo punto che Adelaide ha dunque deciso di uscire di scena ritirandosi in un monastero, allontanandosi in questo modo da Milano e da tutto ciò che rappresentava il suo mondo.

Ma, come spesso accade con i grandi personaggi, la sua assenza non è certo passata inosservata e, secondo le ultime anticipazioni, pare non si tratti di un addio definitivo. Nel corso delle puntate della decima stagione, è Matteo, dopo aver origliato una conversazione sospetta tra i fratelli Marchesi, a recarsi a Roma per informare la contessa. Questo incontro inaspettato accende nuovamente la sua determinazione, spingendola a tornare a Milano. Adelaide si presenterà a sorpresa a Villa Guarnieri e sarà pronta a riprendere le redini del suo mondo. In attesa di questo grande ritorno, è sempre possibile rivedere i momenti più iconici della contessa Adelaide in streaming su RaiPlay.

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