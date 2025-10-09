Trova nel Magazine
Il Paradiso delle Signore si ferma: lo stop della Rai per ‘salvare’ la soap

Stando alle ultime indiscrezioni la soap opera di punta del pomeriggio di Rai 1 si prenderà una pausa per ritrovare lo ‘slancio’ negli ascolti tv: ecco quando

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il Paradiso delle Signore si ferma. Nella tradizionale ‘pausa’ natalizia, infatti, la soap opera di punta del pomeriggio di Rai 1 andrà incontro a un lungo stop. Il motivo? Considerato il crollo degli ascolti tv rispetto alla passata stagione, in casa Rai si sta riflettendo sul futuro della serie e una piccola ‘vacanza’ potrebbe essere la chiave di volta per rilanciarsi nei dati Auditel. Scopriamo tutti i dettagli.

Il Paradiso delle Signore: il calo degli ascolti tv della decima stagione

Lo scorso maggio sono iniziate le riprese della decima stagione de Il Paradiso delle Signore (confermata già a gennaio), che ha debuttato l’8 settembre 2025 nel consueto slot del pomeriggio di Rai 1 dopo La Volta Buona di Caterina Balivo. L’esordio fiacco (14,7% di share con poco più di un milione di spettatori) ha subito fatto scattare l’allarme: la soap opera si è rialzata, ma non è più riuscita a raggiungere i risultati dello scorso anno (quando viaggiava anche oltre il 20% di share), assestandosi sopra il 16% di share e quasi 1,3 milioni di spettatori. I numeri parlano chiaro e per il period drama ambientato nel grande magazzino milanese degli anni Sessanta è tempo di guardare al futuro. Oltre al merito di una concorrenza spietata da parte di Mediaset (la stessa Balivo sta faticando negli ascolti), il calo nei dati Auditel potrebbe essere la spia di una saturazione: Il Paradiso delle Signore va in onda da più di dieci anni e la sua quotidianità nel pomeriggio di Rai 1 (le prime stagioni andarono in onda in prima serata) potrebbe avere logorato il palinsesto. Ecco perché i vertici Rai avrebbe pensato a una strategia per ‘rilanciare’ Il Paradiso negli ascolti.

La decisione della Rai: lo stop a Il Paradiso su Rai 1

Come anticipato, Il Paradiso delle Signore andrà incontro a un lungo stop a dicembre. In occasione della ‘pausa’ natalizia, infatti, la soap di punta di Rai 1 non andrà in onda il 24, il 25 e il 26 dicembre 2025 per poi tornare in onda solo il lunedì successivo, a partire dal 29 dicembre. Cinque giorni di stop che, quest’anno, non saranno una semplice ‘vacanza’, bensì un tentativo di ravvivare la curiosità e la passione del pubblico. La strategia è molto semplice: una breve assenza per riaccendere la mancanza, la nostalgia; una momentanea sospensione della decima stagione potrebbe infatti risultare decisiva in vista del nuovo anno e per il futuro della serie.

