Il Paradiso delle Signore, stop alle riprese con giallo: Adelaide non torna (ma arriva il colpo di scena)

Popolare soap opera targata Rai, Il Paradiso delle Signore si ferma e ad annunciarlo è l’attore Pietro Masotti, storico interprete di Marcello nella serie televisiva, che lo ha svelato con un post social su Instagram. L’attore ha deciso di comunicare la conclusione delle riprese della decima stagione della popolare soap con una serie di fotografie che hanno raccontato i lunghi mesi di lavoro e divertimento del cast. Rispetto all’anno scorso, c’è una novità e riguarda la messa in onda della serie televisiva, mentre tutti i fan aspettano il grande ritorno della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Scopriamolo insieme cosa succederà.

Il paradiso delle Signore, il fine set e la novità di quest’anno

"E qualcosa rimane di questi 9 mesi, di questa ennesima stagione di vita finta e vera che scivola via, portandosi via le pagine chiare e le pagine scure" queste le parole di Pietro Masotti, che ha voluto postare sulla propria pagina ufficiale la notizia sulle note del brano "Rimmel" di Francesco De Gregori, e poi ancora: "Fine set" ha chiuso l’attore. La soap, che andrà in onda fino al prossimo maggio, avrà una novità rispetto alle precedenti stagioni televisive, infatti, i vertici della tv pubblica hanno scelto di incrementare il numero totale di puntate, che saranno di più delle 160 previste negli anni passati. Di conseguenza, la serie non terminerà all’inizio di maggio come accaduto lo scorso anno e la messa in onda proseguirà fino al 22 maggio, mantenendo lo stesso appuntamento pomeridiano su Rai 1, nella fascia oraria compresa tra le 16:10 e le 17 circa.

Il Paradiso delle Signore, il giallo Adelaide e il possibile ritorno

Tra i personaggi principali della soap ma ormai da alcuni mesi lontana dai riflettori, il personaggio della Contessa Adelaide sembra sparito dalla story line come in un giallo e qualcuno ipotizza sia dovuto ai tanti impegni teatrali dell’attrice Vanessa Gravina. Dopo essere stata ad un passo dal matrimonio con Marcello, annullato all’ultimo momento per la storia d’amore con Rosa, Adelaide si è ritirata in un convento per ritrovare se stessa e stando alle voci che circolano, la sua presenza non è prevista negli episodi che andranno in onda fino alla fine di marzo. Il colpo di scena, sperato e ipotizzato dagli amanti della soap, è che Adelaide torni proprio sul finale della storia con un ritorno di fiamma proprio con Marcello. Una mossa che arricchirebbe la storia e renderebbe la serie tv ancora più interessante, visti anche i leggeri cali di ascolti rispetto all’anno scorso. I tanti fan affezionati attendono con ansia il ritorno della storia d’amore che li ha incollati allo schermo per molto tempo e gli indizi sembrano portare verso questo colpo di scena.

