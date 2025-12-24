Il Paradiso delle Signore, la sosta natalizia si allunga: pausa extra (e imprevista). Cambia la programmazione Il Paradiso delle Signore si ferma da oggi 24 dicembre, ma il sito Raiplay segnala una sosta molto più lunga del previsto: ecco il nuovo calendario e quando torna

L’avvicinarsi delle festività porta come sempre qualche cambiamento nei palinsesti televisivi, e anche Il Paradiso delle Signore non fa eccezione. La famosa soap del pomeriggio di Rai 1, amatissima dal pubblico e punto fermo della programmazione quotidiana, si prepara a un breve stop natalizio. Si tratta di una pausa tradizionale, che però quest’anno rischia di essere molto più lunga rispetto alle scorse stagioni a causa del calendario: Vigilia, Natale e Santo Stefano cadono infatti nel cuore della settimana, rendendo necessario una radicale riprogrammazione della soap.

Quando va in pausa Il Paradiso delle Signore e quando torna in onda

La programmazione ordinaria di Un posto al Sole su Rai 1 è proseguita senza variazioni fino ad ieri, martedì 23 dicembre 2025, mantenendo il classico slot del daytime pomeridiano tra le 16:10 e le 17:00 (con tanto di puntata extra ‘natalizia’ rilasciata su Raiplay). A partire da oggi, mercoledì 24 dicembre, però, Il Paradiso delle Signore si fermerà per tre giorni: Vigilia, Natale e Santo Stefano non vedranno in palinsesto alcun nuovo episodio della soap. Al suo posto, Rai 1 proporrà degli speciali festivi de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, allestito appositamente in modalità best of per accompagnare il pubblico durante le festività.

Ma non è tutto. Dopo la canonica sosta del week-end che quest’anno arriva subito dopo lo stop natalizio (27 e 28 dicembre), la serie Tv di Rai 1 potrebbe allungare ulteriormente la sua sosta. Attualmente, infatti, la guida tv ufficiale Rai non prevede puntate de Il Paradiso delle Signore nei giorni di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 dicembre. In quei giorni sulla prima rete alle ore 16 è segnalato ancora l’appuntamento best con La Volta Buona, seguito da un film alle ore 17:

Lunedì 29 dicembre: Conciati per le feste

Conciati per le feste Martedì 30 dicembre: Amore sul Danubio – L’arte d’amare

Amore sul Danubio – L’arte d’amare Mercoledì 31 dicembre: Papà per amore

Fonte Guida Tv Raiplay

Alla luce di quanto segnalato dal sito ufficiale della Tv di Stato, e al contrario di quanto riportato dalla maggior parte delle news presenti online, Il Paradiso delle Signore quindi potrebbero osservare una pausa molto più lunga del previsto. Al netto di un possibile errore del sito della Tv di Stato, la regolare messa in onda potrebbe slittare addirittura a lunedì 5 gennaio, quando la serie tornerà stabilmente nel suo consueto appuntamento quotidiano fino a maggio.

Il Paradiso delle Signore, cose è successo prima della pausa natalizia

Gli episodi che precedono lo stop lasciano i telespettatori con diversi punti interrogativi e situazioni cariche di tensione. Al centro della scena c’è la contessa Adelaide, intenzionata a trattenere Marcello nello chalet di St. Moritz. La donna mette in moto un piano accurato, sfruttando i sensi di colpa e le insicurezze di Barbieri, sempre più combattuto all’idea di trascorrere la sua prima Vigilia di Natale lontano da Rosa.

Un timore che, peraltro, sembra essere proprio l’obiettivo della contessa, decisa a tenere Marcello lontano da Milano nel momento più delicato dell’anno. Nel frattempo entra in gioco anche Tancredi, che persuade Umberto a raggiungere St. Moritz, alimentando un equilibrio già fragilissimo e destinato a esplodere. La pausa arriva quindi in un momento strategico: il pubblico resta con il fiato sospeso, chiedendosi se Marcello riuscirà davvero a tornare in tempo per Natale e quali effetti avranno le manovre di Adelaide e l’arrivo di Umberto sulle dinamiche tra i personaggi. Alla ripresa della programmazione, Il Paradiso delle Signore tornerà con storie ancora più intense e ricche di colpi di scena.

