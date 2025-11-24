Il Paradiso delle Signore, salta la puntata di oggi 24 novembre: perché Rai 1 cancella la soap Cambio di programmazione per la rete ammiraglia il cui palinsesto del pomeriggio vedrà variazioni e cancellazioni: ecco perché e tutti i dettagli.

Nella giornata di oggi, martedì 24 novembre 2025, la programmazione del daytime di Rai 1 subirà alcune importanti variazioni, con l’amatissima soap Il Paradiso delle Signore che si ritroverà a dover saltare la sua consueta puntata. Il motivo di tali cambiamenti è però più che valido, dato che Rai 1 trasmetterà in diretta il funerale della cantante Ornella Vanoni scomparsa lo scorso venerdì a seguito di un malore: scopriamo di più.

Rai 1, Il Paradiso delle Signore salta: in diretta il funerale di Ornella Vanoni

Lo scorso venerdì 21 novembre 2025 è venuta a mancare all’età di 91 anni l’iconica cantante Ornella Vanoni. In questi giorni migliaia di persone si sono recare alla camera ardente allestita a Milano, al Piccolo Teatro, per dare il loro ultimo saluto alla cantante e tanti altri parteciperanno proprio oggi al suo funerale nella chiesa di San Marco nel quartiere di Brera. Sarà Caterina Balivo con La Volta Buona a seguire in diretta la cerimonia funebre andando in onda fino alle ore 15.50 circa. A seguire, dopo i funerali, il pomeriggio di Rai 1 vedrà uno speciale del Tg1 che seguirà le elezioni regionali. A saltare sarà dunque la consueta puntata de Il Paradiso delle Signore che per oggi non andrà in onda per poi tornare come di consueto già da domani.

La camera ardente di Ornella Vanoni si è chiusa poco fa, con migliaia di persone tra amici, personaggi dello spettacolo e gente comune che hanno voluto farle visita per porgerle un ultimo saluto. Tra i volti noti non è mancata la presenza dell’amico e collega Fabio Fazio, profondamente commosso per la scomparsa di Ornella, così come quella di Emma Marrone, Fiorella Mannoia, Arisa, il trombettista jazz Paolo Fresu, Cristiano Malgioglio, Madame, Memo Remigi, Lella Costa, Simona Ventura, Paolo ed Enzo Jannacci e Francesco Gabbani. Tra i volti della politica hanno presenziato anche Liliana Segre, il sindaco Beppe Sala e l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi.

Funerali Ornella Vanoni, la diretta anche su Mediaset

A seguire in diretta i funerali della cantante Ornella Vanoni non sarà solo la rete ammiraglia ma anche Mediaset, che oggi anticiperà alle ore 14 la messa in onda di Diario del Giorno su Rete 4 con la conduzione di Sabrina Scampini, prendendo dunque il posto de Lo Sportello di Forum di Barbara Palombelli, per seguire le esequie della cantante. In questo modo, entrambe le reti permetteranno ai tanti fan dell’iconica Ornella Vanoni di ‘partecipare’ al suo funerale e accompagnarla in questo ultimo viaggio.

