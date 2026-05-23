Il Paradiso delle Signore, Rosa non sarà più la stessa: la prossima stagione verso una direzione inaspettata (e Adelaide non c'entra) Il Paradiso delle Signore sorprende tutti: dopo Rosa arriva una nuova storia d'amore destinata a dominare la soap in onda su Rai 1

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Non sarà più Rosa la protagonista de Il Paradiso delle Signore? La prossima stagione della soap di Rai 1 in partenza a settembre apre uno scenario completamente diverso. L’ultima puntata in onda venerdì 22 maggio ha fatto capire chiaramente al pubblico verso che direzione la trama si spingerà.

Il Paradiso delle Signore: Odile nuova protagonista dopo l’exploit di Rosa e Marcello?

La decima stagione daily della serie Rai ambientata negli anni Sessanta è stata segnata da una storia d’amore amata e odiata dai telespettatori: quella tra Rosa e Marcello. Il giovane Barbieri per seguire i suoi sentimenti ha lasciato Adelaide dando vita a una spirale di tira e molla con la Camilli e alimentando il risentimento e la sete di vendetta della Contessa. La serie si è però conclusa con un vero colpo di scena. Adelaide ha messo da parte tutto il dolore patito nei mesi addietro. Non solo si è adoperata per le cure mediche di Rosa e il suo ritorno dal Vietnam. Nell’ultima stagione è andata anche a trovarla in ospedale per sincerarsi che fosse davvero fuori pericolo. Tutto lascia pensare a una relazione che finalmente può sbocciare: se i due attori che interpretano Rosa e Marcello dovessero esserci nei prossimi episodi, gli sceneggiatori potrebbero ampliare la loro narrazione pensando a un matrimonio e dei figli per loro. Quale sarà dunque la prossima storia d’amore a cui appassionarsi da settembre?

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Odile e Matteo: Il Paradiso delle Signore ha un nuovo amore da raccontare

Prima Adelaide e Marcello, poi Marta ed Enrico, di nuovo Marcello Barbieri ma con Rosa, e adesso tocca a Odile e Matteo. Dopo aver smascherato le perfide trame dei fratelli Marchesi, i due giovani da tempo vicini potranno finalmente viversi senza ostacoli. L’ultima puntata del Paradiso delle Signore ha fatto chiaramente intendere che adesso tocca alla Contessina di Sant’Erasmo e al contabile dell’atelier amarsi senza freni dopo tutto quello che hanno attraversato. Quasi come un passaggio di testimone, il finale della soap ha avviato il pubblico verso una nuova storia d’amore, che verrà raccontata e sviscerata nella prossima stagione della serie. Cosa c’è da aspettarsi dai due nuovi pupilli del pomeriggio di Rai 1? Sicuramente tanta tenerezza, intensità e qualche ostacolo che cercherà nuovamente di minare il loro rapporto. Una cosa è certa: dopo il grande contributo fornito da Rosa e la sua interprete Nicoletta di Bisceglie, la storia di Odile saprà essere altrettanto coinvolgente e appassionante per i fan in attesa.

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