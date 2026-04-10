Il Paradiso delle Signore, Adelaide riappare e ‘cancella’ la crisi: boom d’ascolti per la Contessa
Il ritorno del personaggio interpretato da Vanessa Gravina ha fatto segnare una netta risalita nei dati Auditel per l’amata soap opera di Rai 1: tutti i dati
Il Paradiso delle Signore torna a macinare numeri da urlo negli ascolti tv. Nell’ultima settimana, infatti, l’amata soap opera di Rai 1 ha fatto segnare una netta risalita nei dati Auditel. Il motivo? Il ritorno di Adelaide, il personaggio interpretato da Vanessa Gravina, era attesissimo: il rientro della contessa dopo un lungo periodo ‘lontano’ dalla serie corrisponde a una crescita evidente di pubblico. Scopriamo tutti i numeri nel dettaglio.
Il Paradiso delle Signore, il ritorno di Adelaide
Negli ultimi mesi l’uscita di scena di Adelaide aveva ‘fatto male’ agli ascolti de Il Paradiso delle Signore. La contessa, infatti, era sparita dalla trama dell’amata soap opera di Rai 1 lasciando un vuoto che si era riflesso anche nei dati Auditel. Il Paradiso aveva continuato a viaggiare sopra un convincente 16% di share (quasi un milione e mezzo di spettatori), allontanandosi però dai numeri stellari delle ultime stagioni; si era parlato addirittura di una ‘pausa’ per la serie, poi è arrivata la conferma della Rai per altre due stagioni. L’allarme è definitivamente rientrato con il ritorno di Adelaide: l’atteso rientro della contessa (che si era rifugiata in convento dopo il matrimonio cancellato da Marcello) è infatti corrisposto a una crescita dello share e a una risalita negli ascolti tv.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La risalita negli ascolti della soap opera di Rai 1: tutti i numeri
Personaggio fondamentale de Il Paradiso delle Signore, il ritorno di Adelaide – come detto – ha fatto segnare una netta risalita nei dati Auditel. La contessa interpretata da Vanessa Gravina è tornata solo ieri, ma già dopo Pasqua il suo nome era tornato centrale all’interno della trama della soap opera di Rai 1. La crescita dello share è evidente, e a dimostranrlo sono i dati: Adelaide ha infiammato la serie e catalizzato l’attenzione degli appassionati. Di seguito i numeri degli ultimi giorni registrati nel daytime di Rai 1:
- 1 aprile: 1.628.000 spettatori pari al 18,9% di share
- 2 aprile: 1.449.000 spettatori, pari al 17% di share
- 3 aprile: 1.513.000 spettatori pari al 18,5% di share
- 4, 5 e 6 aprile non va in onda
- 7 aprile: 1.761.000 spettatori, pari al 21,3% di share
- 8 aprile: 1.476.000 spettatori, pari al 19,6% di share
- 9 aprile: 1.500.000 spettatori, pari al 19,5% di share
Potrebbe interessarti anche
Il Paradiso delle Signore, riecco la Contessa Adelaide (per rialzare lo share): quando torna e cosa combinerà
Il personaggio interpretato da Vanessa Gravina, lontano per settimane da Milano, dov...
Il Paradiso delle Signore, Adelaide è sparita (e lo share cala): quando riappare la Contessa
L’assenza di Adelaide (interpretata da Vanessa Gravina) pesa sulle trame e sugli asc...
Il Paradiso delle Signore, slitta il finale di stagione: il nuovo calendario e il 'caso' Adelaide
Rai 1 estende di due settimane la decima stagione della soap, che chiuderà i battent...
Il Paradiso delle Signore, Adelaide torna: dove rivedere i momenti più iconici della contessa in streaming
Il debutto, l’uscita di scena e il grande ritorno di uno dei personaggi più chiacchi...
Il Paradiso delle Signore, riprese chiuse con giallo: la Contessa Adelaide non c'è (ma arriva il colpo di scena)
Il Paradiso delle signore giunge al "fine set" mentre i fan attendono con impazienza...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 9 aprile 2026: torna la Contessa Adelaide
Le trame del Paradiso di giovedì 9 aprile 2026: la nobildonna lascia il convento e s...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 10 aprile 2026: Adelaide "inchioda" i Marchesi
Le trame del Paradiso di venerdì 10 aprile 2026: la contessa mette subito in diffico...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 8 aprile 2026: la data delle nozze di Odile
Le trame del Paradiso di mercoledì 8 aprile 2026: la ragazza cede sul giorno delle n...