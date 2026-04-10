Il Paradiso delle Signore, Adelaide riappare e ‘cancella’ la crisi: boom d’ascolti per la Contessa Il ritorno del personaggio interpretato da Vanessa Gravina ha fatto segnare una netta risalita nei dati Auditel per l’amata soap opera di Rai 1: tutti i dati

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il Paradiso delle Signore torna a macinare numeri da urlo negli ascolti tv. Nell’ultima settimana, infatti, l’amata soap opera di Rai 1 ha fatto segnare una netta risalita nei dati Auditel. Il motivo? Il ritorno di Adelaide, il personaggio interpretato da Vanessa Gravina, era attesissimo: il rientro della contessa dopo un lungo periodo ‘lontano’ dalla serie corrisponde a una crescita evidente di pubblico. Scopriamo tutti i numeri nel dettaglio.

Il Paradiso delle Signore, il ritorno di Adelaide

Negli ultimi mesi l’uscita di scena di Adelaide aveva ‘fatto male’ agli ascolti de Il Paradiso delle Signore. La contessa, infatti, era sparita dalla trama dell’amata soap opera di Rai 1 lasciando un vuoto che si era riflesso anche nei dati Auditel. Il Paradiso aveva continuato a viaggiare sopra un convincente 16% di share (quasi un milione e mezzo di spettatori), allontanandosi però dai numeri stellari delle ultime stagioni; si era parlato addirittura di una ‘pausa’ per la serie, poi è arrivata la conferma della Rai per altre due stagioni. L’allarme è definitivamente rientrato con il ritorno di Adelaide: l’atteso rientro della contessa (che si era rifugiata in convento dopo il matrimonio cancellato da Marcello) è infatti corrisposto a una crescita dello share e a una risalita negli ascolti tv.

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La risalita negli ascolti della soap opera di Rai 1: tutti i numeri

Personaggio fondamentale de Il Paradiso delle Signore, il ritorno di Adelaide – come detto – ha fatto segnare una netta risalita nei dati Auditel. La contessa interpretata da Vanessa Gravina è tornata solo ieri, ma già dopo Pasqua il suo nome era tornato centrale all’interno della trama della soap opera di Rai 1. La crescita dello share è evidente, e a dimostranrlo sono i dati: Adelaide ha infiammato la serie e catalizzato l’attenzione degli appassionati. Di seguito i numeri degli ultimi giorni registrati nel daytime di Rai 1:

1 aprile : 1.628.000 spettatori pari al 18,9% di share

: 1.628.000 spettatori pari al di share 2 aprile : 1.449.000 spettatori, pari al 17% di share

: 1.449.000 spettatori, pari al di share 3 aprile : 1.513.000 spettatori pari al 18,5% di share

: 1.513.000 spettatori pari al di share 4, 5 e 6 aprile non va in onda

7 aprile : 1.761.000 spettatori, pari al 21,3% di share

: 1.761.000 spettatori, pari al di share 8 aprile : 1.476.000 spettatori, pari al 19,6% di share

: 1.476.000 spettatori, pari al di share 9 aprile: 1.500.000 spettatori, pari al 19,5% di share

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