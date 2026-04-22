Il Paradiso delle Signore, la Rai rimpiazza la soap e Caterina Balivo: la nuova programmazione L’amata soap di Rai 1 proseguirà fino a maggio, poi spazio a Capri e alle repliche (con rischio flop): La Volta Buona chiuderà i battenti a fine giugno

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La Rai dell’estate inizia a prendere forma. Con il passare delle settimane, infatti, si sta delineando il futuro della tv di Stato che, come di consueto, rivedrà gran parte dei palinsesti in vista della stagione più calda (e meno vista dai telespettatori). Vera e propria certezza del daytime di Rai 1, Il Paradiso delle Signore proseguirà fino a maggio e poi chiuderà i battenti, ma non si tratterà certo dell’unico stravolgimento. Scopriamo tutta la nuova programmazione nel dettaglio.

Il Paradiso delle Signore: quando finisce l’amata soap di Rai 2

Anche grazie alla grande risalita negli ascolti tv con il ritorno del personaggio di Adelaide, Il Paradiso delle Signore si è confermato uno dei pilastri del palinsesto di Rai 1. In onda da più di dieci anni, l’amata soap è ormai un appuntamento immancabile del daytime del pomeriggio ma, come di consueto, anche quest’anno si fermerà. Il gran finale di questa decima stagione dovrebbe andare in scena il prossimo 22 maggio; ottime notizie quindi per gli appassionati, dal momento che gli scorsi anni la serie andava in ‘soffitta’ già nella prima settimana del mese.

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Da lunedì 25 maggio 2026, invece, al posto de Il Paradiso su Rai 1 andrà in onda la prima stagione di Capri. A pochi mesi dal suo ventesimo anniversario, dunque, la fiction con Gabriella Pession, Sergio Assisi, Kaspar Capparoni e Isa Danieli tornerà in tv per tutta l’estate 2026. Il rischio di flop è alto, anche e soprattutto considerato quanto accaduto lo scorso anno, quando Rai 1 rimpiazzò Il Paradiso delle Signore con Ritorno a Las Sabinas, che non riuscì però a fare breccia nel cuore degli spettatori e fu costretta a chiudere in anticipo, proprio come successo con Sei Sorelle pochi anni prima.

La Volta Buona, quando chiude Caterina Balivo e da chi viene sostituita: il calendario delle repliche

Se Il Paradiso delle Signore si ‘allungherà’ di qualche giorno lo stesso non si può dire per Caterina Balivo, che terminerà la sua corsa a fine giugno proprio lo scorso anno. La Volta Buona chiuderà infatti i battenti il prossimo 29 giugno e – proprio come Il Paradiso – verrà rimpiazzata dalla Capri, con la seconda e infine la terza stagione (quella con Bianca Guaccero protagonista). Ad agosto, invece, arriveranno le repliche di Don Matteo e Màkari.

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