I fan de Il Paradiso delle Signore stanno per trovare un graditissimo regalo sotto l’albero di Natale: oggi, 23 dicembre 2025, alle 17.00, in esclusiva in streaming su RaiPlay, arriva un episodio speciale. Si tratta dell’ultimo appuntamento prima della pausa natalizia, con la fiction che tornerà a farci compagnia a partire dal 5 gennaio 2026.

Il Paradiso delle Signore: lo speciale natalizio in streaming su RaiPlay

Finisce qui la prima tranche di puntate per questa stagione de Il Paradiso delle Signore ma oggi, 23 dicembre, dopo la messa in onda dell’ultimo episodio, alle 17.00 sarà disponibile in streaming gratis su RaiPlay un episodio speciale natalizio. Nel 2026 tutti i nodi verranno al pettine, in vista di maggio e del gran finale della fiction.

L’episodio raccoglie però gli ultimi visti su Rai 1, ovvero il 75 e il 76. Ma non si tratterà di una pura riproduzione di puntate già viste, ma conterranno dei momenti inediti a tema natalizio, con auguri e regali da scartare per portare il pubblico sempre più nello spirito festivo di questo periodo. Ci saranno anche esclusivi momenti inediti nel backstage. Un modo per mostrare al pubblico e ai fan non solo cosa accade davvero quando si registra una serie del genere, ma anche e soprattutto l’affiatamento tra attori e troupe in un momento magico e di unione.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore in streaming

Nella puntata speciale di Natale de Il Paradiso delle Signore, disponibile in streaming gratis su RaiPlay come tutto il resto della fiction, vedremo tutti i protagonisti della soap, grandi e piccini in tenuta natalizia. Un’iniziativa pensata per entrare ancora di più nel cuore e nelle dimore degli italiani e un assaggio di quello che vedremo a gennaio.

Nella fattispecie, dalle prime anticipazioni scopriamo che la cena di Natale sarà la quiete prima della tempesta. A quanto pare per Marcello Barbieri non ci sono buone notizie all’orizzonte e Adelaide gliela farà pagare cara per quanto accaduto all’altare. Non vi resta che restare sintonizzati su Rai 1 e in streaming gratis su RaiPlay per scoprire tutto ciò che accadrà con l’anno nuovo ne Il Paradiso delle Signore.

