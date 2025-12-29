Il Paradiso delle Signore, altre cinque puntate cancellate e il gesto clamoroso di Adelaide La pausa invernale si allunga, oggi 29 dicembre inizia una nuova settimana senza la soap di Rai 1 che tornerà in onda dal 5 gennaio: ecco le anticipazioni.

Pausa prolungata per Il Paradiso delle Signore. La settimana post natalizia non porterà infatti la ripresa della soap di Rai 1, che oggi 29 dicembre e nei prossimi giorni continuerà a andare in onda. Ecco perché.

Il Paradiso delle Signore, perché non va in onda oggi 29 dicembre

Come anticipato in anteprima da Libero Magazine, Il Paradiso delle Signore resterà ai box più a lungo del previsto. Al contrario di quanto scritto da diversi sito web, la fiction più amata della prima rete non riprenderà la normale programmazione questa settimana. Andata in pausa lo scorso 24 dicembre, anche oggi – lunedì 29 dicembre – e fino a venerdì 2 gennaio, la soap non sarà in programma e lo slot pomeridiano di Rai 1 resterà dedicato alla programmazione cinematografica, come confermato dal sito ufficiale Raiplay. Le puntate de Il Paradiso delle Signore torneranno su Rai 1 a partire da lunedì 5 gennaio, quando su riapparirà il consueto appuntamento delle ore 16, dopo La Volta buona.

Cosa va in onda su Rai 1

A partire da oggi e per tutta la settimana, parte del pomeriggio di Rai 1 sarà dedicato a proposte cinematografiche. Ecco la programmazione – giorno per giorno – in assenza de Il Paradiso delle Signore:

Lunedì 29 dicembre

ore 16: Conciati per le feste

Martedì 30 dicembre

ore 16: La volta buona best of

ore 17: Amore sul Danubio – L’arte di amare

Mercoledì 31 dicembre

ore 16 – La volta buona best of

ore 17 – Papà per amore

Giovedì 1 gennaio

Ore 14: La volta buona best of

Ore 17: Lassie torna a casa

Venerdì 2 gennaio

Ore 14: La volta buona best of

Ore 17:05: Lassie – Una nuova avventura

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, quando torna in onda la soap e cosa vedremo nelle prossime puntate

Le prossime puntate porteranno per Odile un periodo carico di emozioni positive. La giovane sarà protagonista di un momento decisivo della sua vita sentimentale quando Ettore le chiederà ufficialmente di sposarlo. La risposta sarà immediata e sincera: Odile accetterà, travolta dall’entusiasmo e dalla gioia. Tuttavia, dietro la felicità si nasconderanno alcune ombre. La crescente complicità tra Odile e Matteo, il contabile, non passerà inosservata e finirà per alimentare le insicurezze di Ettore. Deciso a non lasciare spazio ai dubbi e a rafforzare il loro legame, il ragazzo organizzerà una proposta romantica che spingerà Odile a guardare al futuro con emozione, ma anche con un pizzico di ansia. Le nozze si candidano così a diventare uno dei momenti centrali della stagione, segnando una svolta importante nella vita della protagonista.

Nel frattempo, la contessa Adelaide continuerà a muoversi nell’ombra, portando avanti una fitta trama di intrighi per sabotare la relazione tra Marcello e Rosa. Le verità nascoste e le manovre orchestrate ai danni di Marcello emergeranno gradualmente, facendo precipitare il loro rapporto in una crisi profonda. La distanza tra i due diventerà sempre più insanabile e Adelaide, dominata dal risentimento per essere stata scaricata a un passo dal matrimonio e dal desiderio di rivalsa, arriverà a compiere un gesto estremo. I dettagli restano avvolti nel mistero, ma le conseguenze saranno gravi e destinate a sconvolgere gli equilibri futuri.

