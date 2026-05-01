Il Paradiso delle Signore, cancellata la puntata di oggi 1 maggio: la (strana) scelta della Rai Il Paradiso delle Signore, salta la puntata di oggi 1 maggio 2026: perché Rai 1 blocca la messa in onda e le anticipazioni delle prossime puntate su Rai 1.

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Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi venerdì 1 maggio 2026 su Rai 1. La scelta della Rai fa storcere il naso, soprattutto per via della trama e dei nodi da sciogliere da qui al gran finale della soap. Il cerchio si stringe e i fan non vedono l’ora di scoprire come finirà questa stagione. Quali sono i motivi dello stop di oggi e cosa ci attende nelle prossime puntate? Cosa sappiamo e le anticipazioni dei prossimi episodi.

Il Paradiso delle Signore, stop per la Festa dei Lavoratori: cosa si nasconde dietro la decisione della Rai

La soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 salta l’appuntamento di questo venerdì, lasciando però il palinsesto invariato per quel che riguarda i due programmi che precedono e seguono la soap: La Volta Buona e La Vita in Diretta. Non dovrebbe essere il contrario, visto che le puntate della serie sono registrate, mentre Balivo e Matano in diretta? La Rai probabilmente ha deciso di risparmiare un episodio in un giorno festivo in cui presumibilmente molti spettatori affezionati della soap saranno alle prese con gite fuori porta e non saranno davanti alla tv. Gli ultimi dati Auditel segnano un’importante crescita nel gradimento popolare: il gran finale è attualmente previsto per il 22 maggio 2026. La soap con la stagione 2026 terminerà leggermente in ritardo rispetto agli scorsi anni per combattere il più a lungo possibile la controprogrammazione Mediaset, fortissima a quell’orario del pomeriggio.

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Il Paradiso delle Signore: cosa succede nelle prossime puntate (anticipazioni)

Occhi puntati sui fratelli Marchesi: Odile è scomparsa e Adelaide sospetta fortemente che i due abbiano a che fare con questo allarmante evento. La lontananza dalla figlia e il terrore che possa esserle successo qualcosa di grave la preoccupano fortemente. Umberto continua a essere preoccupato per le sorti dell’azienda dopo gli ultimi eventi: tutto è in bilico a Villa Guarnieri tra misteri e agitazione per le sorti di ognuno dei suoi abitanti. Irene e Cesare non si sposeranno: ormai è ufficiale. La storia tra i due non è andata a buon fine, probabilmente il motivo principale è il sentimento che la Venere nutre nei confronti di Johnny e che ormai non può più negare. Gelo anche tra Marcello e Rosa: la Camilli si prepara a salutare Barbieri per partire e inseguire le sue ambizioni professionali, prestando servizio come giornalista in Vietnam. Davvero tra i due è tutto finito? Marcello sembra rassegnato all’addio definitivo. Il Paradiso torna regolarmente in onda lunedì 4 maggio 2026 su Rai 1 subito dopo la consueta diretta de La Volta Buona.

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