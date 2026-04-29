Il Paradiso delle Signore cancella una puntata: il nuovo calendario (e la riscossa contro Amici 25) Nonostante la grande risalita negli ascolti, l’amata soap opera di Rai 1 si fermerà e non andrà in onda venerdì 1° maggio 2026: perché e la nuova programmazione

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il Paradiso delle Signore si ferma. Venerdì 1° maggio 2026, infatti, il grande magazzino milanese chiuderà i battenti e si prenderà una ‘pausa’ in occasione della Festa dei lavoratori. Come svelato dai palinsesti di Rai 1, l’amata fiction non andrà in onda e ripartirà solo la prossima settimana. Una scelta singolare da parte della Rai, dal momento che il resto del daytime del pomeriggio sarà confermato. Scopriamo tutti i dettagli e il nuovo calendario de Il Paradiso.

Il Paradiso delle Signore non va in onda: perché e la nuova programmazione

Non ci saranno grandi stravolgimenti nel palinsesto Rai in occasione della Festa dei lavoratori di venerdì 1° maggio 2026, ma non mancheranno le eccezioni. Il Paradiso delle Signore, infatti, non andrà in onda. A circa un mese dal gran finale l’amata fiction di Rai 1 salterà dunque il consueto appuntamento del daytime pomeridiano alle 16:10. Si tratta – come anticipato – di una scelta abbastanza inaspettata da parte della Rai, anche e soprattutto considerato che la restante programmazione rimarrà pressoché invariata. Caterina Balivo e Alberto Matano saranno in onda e sono quindi confermati gli appuntamenti con La Volta Buona e Vita in Diretta, rispettivamente alle 14 e alle 17; curioso che i programmi in diretta siano stati ‘preferiti’ a un prodotto registrato come Il Paradiso.

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Quando torna in onda Il Paradiso delle Signore: la sfida ad Amici 25 e la crescita negli ascolti

Dopo avere saltato l’appuntamento di venerdì Il Paradiso delle Signore tornerà in onda lunedì 4 maggio 2026 e riprenderà il suo tradizionale slot nel daytime del pomeriggio di Rai 1 a partire dalle 16:10. La prossima settimana ripartirà dunque la sfida ad Amici di Maria De Filippi: l’amata soap di Rai 1 è in netta risalita negli ascolti e, anche e soprattutto grazie al ritorno di Adelaide, sta macinando ottimi numeri. Basti pensare che ieri Il Paradiso ha toccato il 20,7% di share con più di un milione e mezzo di spettatori (con il daytime di Amici al 17% e 1,2 milioni), lo scorso lunedì addirittura il 22% di share con 1,6 milioni di spettatori (e Canale 5 al 17,7% con 1,3 milioni). La sensazione è che, con l’avvicinarsi del gran finale, l’attesa sia salita e che Rai 1 possa continuare a puntare su una delle sue storiche soap.

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