Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il Paradiso delle Signore cancella una puntata: il nuovo calendario (e la riscossa contro Amici 25)

Nonostante la grande risalita negli ascolti, l’amata soap opera di Rai 1 si fermerà e non andrà in onda venerdì 1° maggio 2026: perché e la nuova programmazione

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il Paradiso delle Signore si ferma. Venerdì 1° maggio 2026, infatti, il grande magazzino milanese chiuderà i battenti e si prenderà una ‘pausa’ in occasione della Festa dei lavoratori. Come svelato dai palinsesti di Rai 1, l’amata fiction non andrà in onda e ripartirà solo la prossima settimana. Una scelta singolare da parte della Rai, dal momento che il resto del daytime del pomeriggio sarà confermato. Scopriamo tutti i dettagli e il nuovo calendario de Il Paradiso.

Il Paradiso delle Signore non va in onda: perché e la nuova programmazione

Non ci saranno grandi stravolgimenti nel palinsesto Rai in occasione della Festa dei lavoratori di venerdì 1° maggio 2026, ma non mancheranno le eccezioni. Il Paradiso delle Signore, infatti, non andrà in onda. A circa un mese dal gran finale l’amata fiction di Rai 1 salterà dunque il consueto appuntamento del daytime pomeridiano alle 16:10. Si tratta – come anticipato – di una scelta abbastanza inaspettata da parte della Rai, anche e soprattutto considerato che la restante programmazione rimarrà pressoché invariata. Caterina Balivo e Alberto Matano saranno in onda e sono quindi confermati gli appuntamenti con La Volta Buona e Vita in Diretta, rispettivamente alle 14 e alle 17; curioso che i programmi in diretta siano stati ‘preferiti’ a un prodotto registrato come Il Paradiso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Quando torna in onda Il Paradiso delle Signore: la sfida ad Amici 25 e la crescita negli ascolti

Dopo avere saltato l’appuntamento di venerdì Il Paradiso delle Signore tornerà in onda lunedì 4 maggio 2026 e riprenderà il suo tradizionale slot nel daytime del pomeriggio di Rai 1 a partire dalle 16:10. La prossima settimana ripartirà dunque la sfida ad Amici di Maria De Filippi: l’amata soap di Rai 1 è in netta risalita negli ascolti e, anche e soprattutto grazie al ritorno di Adelaide, sta macinando ottimi numeri. Basti pensare che ieri Il Paradiso ha toccato il 20,7% di share con più di un milione e mezzo di spettatori (con il daytime di Amici al 17% e 1,2 milioni), lo scorso lunedì addirittura il 22% di share con 1,6 milioni di spettatori (e Canale 5 al 17,7% con 1,3 milioni). La sensazione è che, con l’avvicinarsi del gran finale, l’attesa sia salita e che Rai 1 possa continuare a puntare su una delle sue storiche soap.

Potrebbe interessarti anche

Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore, la Rai rimpiazza la soap e Caterina Balivo: la nuova programmazione

L’amata soap di Rai 1 proseguirà fino a maggio, poi spazio a Capri e alle repliche (...
Il Paradiso delle Signore - Adelaide

Il Paradiso delle Signore, Adelaide riappare e ‘cancella’ la crisi: boom d’ascolti per la Contessa

Il ritorno del personaggio interpretato da Vanessa Gravina ha fatto segnare una nett...
Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore si ferma il 6 aprile: stop improvviso nel daytime di Rai 1

Stop per la soap di Rai 1 lunedì 6 aprile 2026: salta la puntata, ma dal 7 aprile to...
IPDS, Umberto e Odile

Il paradiso delle signore sospeso dalla Rai: perché non va in onda

Lunedì 23 marzo 2026 la soap opera di Rai 1 non sarà trasmessa per lasciare spazio a...
IPDS, Matteo

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 20 aprile 2026: Matteo finisce in prigione

Le trame del Paradiso di lunedì 20 aprile 2026: per colpa del piano di Umberto e Ade...
IPDS, Greta ed Ettore

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 24 aprile 2026: i Marchesi cacciati da Milano

Le trame del Paradiso di venerdì 24 aprile 2026: i Guarnieri vogliono allontanare i ...
IPDS, Ettore e Odile

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 27 aprile al 1 maggio 2026: Odile lascia Ettore

Le trame del paradiso dal 27 aprile al 1 maggio 2026: la storia tra i due viene impr...
Vanessa Gravina - Il paradiso delle signore

Il Paradiso delle Signore, riecco la Contessa Adelaide (per rialzare lo share): quando torna e cosa combinerà

Il personaggio interpretato da Vanessa Gravina, lontano per settimane da Milano, dov...
IPDS, Umberto

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2026: Umberto choc, che rivelazione

Le trame del Paradiso per la settimana dal 20 al 24 aprile: finalmente svelata la ve...

Salute

Malattia del sangue

Come affrontare la mielofibrosi che colpisce il midollo osseo

LEGGI

Personaggi

Vanessa Gravina

Contessa Adelaide
Neva Leoni

Neva Leoni
Federico Russo

Federico Russo
Luigi Berlusconi

Luigi Berlusconi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963