Il Paradiso delle Signore cancellato e Balivo 'dimezzata' (ma Matano si salva): cambia la programmazione di Rai 1
Lunedì 23 marzo cambia il pomeriggio di Rai 1: la soap si ferma, La volta buona si accorcia e l’informazione prende il sopravvento con lo speciale sul Referendum.
Il pomeriggio di Rai 1 si prepara a cambiare ritmo per un giorno, mettendo momentaneamente da parte la routine per lasciare spazio all’attualità: tra lo stop de Il Paradiso delle Signore, il Referendum Costituzionale sulla separazione delle carriere nella magistratura e una puntata ridotta de La volta buona, il daytime di lunedì 23 marzo assume un volto inedito. Niente stravolgimenti definitivi, ma una parentesi di un giorno in cui l’informazione prende il sopravvento e ridisegna l’intero pomeriggio con una programmazione diversa dal solitoinevitabilmente legata alla cronaca.
Stop per Il Paradiso delle Signore: cosa succede lunedì 23 marzo 2026
Tra le variazioni più rilevanti c’è lo stop, per un solo giorno, de Il Paradiso delle Signore. La soap del primo pomeriggio non andrà in onda lunedì 23 marzo, lasciando spazio alla programmazione speciale dedicata all’attualità.
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Alla base della decisione c’è il Referendum Costituzionale sulla separazione delle carriere nella magistratura: dopo la chiusura dei seggi (prevista alle ore 15), la rete darà il via a una lunga diretta informativa con lo speciale del TG1, che seguirà lo spoglio dei voti, l’affluenza e le prime proiezioni.
Per i fan della serie ambientata nella Milano degli anni ’60 si tratta comunque di uno stop momentaneo. Nessuna variazione strutturale: la programmazione riprenderà già da martedì, con la storia che continuerà esattamente dal punto in cui si era interrotta con l’ultima puntata trasmessa venerdì scorso.
Ricordiamo che quest’anno la stagione de Il Paradiso delle Signore durerà più del solito. La Rai ha infatti deciso di posticipare di due settimane la chiusura stagionale della soap, che resterà in onda fino al 19 maggio.
La volta buona accorcia la puntata
Non solo fiction: anche La volta buona subirà una modifica. Il programma pomeridiano di Caterina Balivo andrà in onda ma in versione ridotta, terminando in anticipo rispetto al solito. La chiusura è prevista alle 14:50 (anziché alle 16), proprio per lasciare spazio allo speciale informativo che accompagnerà il pubblico per gran parte del pomeriggio. Lo speciale Referendum andrà dunque in onda dalle ore 14:50 alle 17:15, quando lascerà la linea ad Alberto Matano al timone di Vita in Diretta, che invece sarà regolarmente in onda.
Ecco nel dettaglio come cambia la programmazione:
- 13:30 – TG1
- 14:05 – 14:50 – La volta buona (puntata ridotta)
- 14:50 – TG1 Speciale Referendum
- 17:15 – La vita in diretta
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