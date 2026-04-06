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Il Paradiso delle Signore si ferma il 6 aprile: stop improvviso nel daytime di Rai 1

Stop per la soap di Rai 1 lunedì 6 aprile 2026: salta la puntata, ma dal 7 aprile tornano nuovi episodi ricchi di colpi di scena.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Cambio di programma per i fan de Il Paradiso delle Signore. La soap di Rai 1, appuntamento fisso del pomeriggio, non andrà in onda oggi lunedì 6 aprile 2026, sorprendendo il pubblico affezionato alle vicende del grande magazzino milanese. Si tratta però di una pausa temporanea, destinata a durare soltanto un giorno. Già dal 7 aprile, infatti, la serie tornerà regolarmente con nuove puntate. Intanto, il resto del daytime non subirà modifiche e continuerà ad accompagnare gli spettatori come di consueto.

Il Paradiso delle Signore non va in onda il 6 aprile: cosa succede al palinsesto

Nella giornata di oggi, lunedì 6 aprile 2026, Il Paradiso delle Signore sarà assente dal palinsesto pomeridiano di Rai 1. La soap, in onda solitamente alle 16:10, è l’unico programma a saltare, senza però stravolgere la programmazione complessiva della rete.

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Tutti gli altri appuntamenti del daytime restano infatti confermati: dal cooking show È sempre mezzogiorno, passando per La volta buona e il suo speciale, fino a Vita in diretta e al quiz preserale L’Eredità. Una scelta che lascia invariata la struttura della giornata televisiva, fatta eccezione per la pausa della soap.

Ecco nel dettaglio la programmazione prevista:

  • 11:55 – E’ sempre mezzogiorno
    13:30 – TELEGIORNALE
    14:05 – La volta buona
    16:00 – La volta buona Special
    16:45 – TG 1
    16:55 – Vita in Diretta
    18:36 – Che tempo fa
    18:40 – L’Eredità

La sospensione riguarda quindi solo Il Paradiso delle Signore, serie amatissima ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano e ispirata al romanzo di Émile Zola.

Anticipazioni: cosa accadrà nelle nuove puntate dal 7 aprile

La pausa sarà breve: la soap tornerà regolarmente martedì 7 aprile 2026 con la puntata 142, pronta a riportare al centro intrighi, sentimenti e nuovi sviluppi. Dopo quanto visto nell’episodio del 3 aprile — tra tensioni in Caffetteria, il litigio acceso tra Delia e Botteri e i dubbi di Umberto su Ettore — la trama entra in una fase decisiva. Delia si troverà davanti a una proposta di matrimonio inaspettata, ma sarà invitata a non affrettare la risposta. Johnny, invece, confesserà a Irene l’importanza del loro bacio, mentre Agata riceverà una telefonata che potrebbe cambiare tutto.

Nei giorni successivi, le dinamiche si complicheranno ulteriormente. Se per l’8 aprile non sono ancora disponibili anticipazioni ufficiali, il 9 aprile promette nuovi colpi di scena: Agata continuerà a mentire sul suo ritorno a Firenze, salvo poi aprirsi con Roberto. Intanto, Botteri organizzerà una sorpresa che non coinvolgerà Delia, e Concetta insieme a Irene proveranno a proteggerla da una possibile delusione. Infine, il ritorno improvviso di Adelaide a Villa Guarnieri rischierà di scombinare ancora una volta gli equilibri.

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