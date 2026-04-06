Il Paradiso delle Signore si ferma il 6 aprile: stop improvviso nel daytime di Rai 1
Stop per la soap di Rai 1 lunedì 6 aprile 2026: salta la puntata, ma dal 7 aprile tornano nuovi episodi ricchi di colpi di scena.
Cambio di programma per i fan de Il Paradiso delle Signore. La soap di Rai 1, appuntamento fisso del pomeriggio, non andrà in onda oggi lunedì 6 aprile 2026, sorprendendo il pubblico affezionato alle vicende del grande magazzino milanese. Si tratta però di una pausa temporanea, destinata a durare soltanto un giorno. Già dal 7 aprile, infatti, la serie tornerà regolarmente con nuove puntate. Intanto, il resto del daytime non subirà modifiche e continuerà ad accompagnare gli spettatori come di consueto.
Il Paradiso delle Signore non va in onda il 6 aprile: cosa succede al palinsesto
Nella giornata di oggi, lunedì 6 aprile 2026, Il Paradiso delle Signore sarà assente dal palinsesto pomeridiano di Rai 1. La soap, in onda solitamente alle 16:10, è l’unico programma a saltare, senza però stravolgere la programmazione complessiva della rete.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Tutti gli altri appuntamenti del daytime restano infatti confermati: dal cooking show È sempre mezzogiorno, passando per La volta buona e il suo speciale, fino a Vita in diretta e al quiz preserale L’Eredità. Una scelta che lascia invariata la struttura della giornata televisiva, fatta eccezione per la pausa della soap.
Ecco nel dettaglio la programmazione prevista:
- 11:55 – E’ sempre mezzogiorno
13:30 – TELEGIORNALE
14:05 – La volta buona
16:00 – La volta buona Special
16:45 – TG 1
16:55 – Vita in Diretta
18:36 – Che tempo fa
18:40 – L’Eredità
La sospensione riguarda quindi solo Il Paradiso delle Signore, serie amatissima ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano e ispirata al romanzo di Émile Zola.
Anticipazioni: cosa accadrà nelle nuove puntate dal 7 aprile
La pausa sarà breve: la soap tornerà regolarmente martedì 7 aprile 2026 con la puntata 142, pronta a riportare al centro intrighi, sentimenti e nuovi sviluppi. Dopo quanto visto nell’episodio del 3 aprile — tra tensioni in Caffetteria, il litigio acceso tra Delia e Botteri e i dubbi di Umberto su Ettore — la trama entra in una fase decisiva. Delia si troverà davanti a una proposta di matrimonio inaspettata, ma sarà invitata a non affrettare la risposta. Johnny, invece, confesserà a Irene l’importanza del loro bacio, mentre Agata riceverà una telefonata che potrebbe cambiare tutto.
Nei giorni successivi, le dinamiche si complicheranno ulteriormente. Se per l’8 aprile non sono ancora disponibili anticipazioni ufficiali, il 9 aprile promette nuovi colpi di scena: Agata continuerà a mentire sul suo ritorno a Firenze, salvo poi aprirsi con Roberto. Intanto, Botteri organizzerà una sorpresa che non coinvolgerà Delia, e Concetta insieme a Irene proveranno a proteggerla da una possibile delusione. Infine, il ritorno improvviso di Adelaide a Villa Guarnieri rischierà di scombinare ancora una volta gli equilibri.
Guida TV
-
09 Aprile 2026
Ore 14Rai 2
Potrebbe interessarti anche
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 26 marzo 2026: proposta di matrimonio per Delia
Le trame del Paradiso di giovedì 26 marzo 2026: Botteri si decide a fare la fatidica...
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 6 al 10 aprile 2026: la contessa Adelaide torna e stravolge tutti
Le trame della settimana 6-10 aprile 2026: tra la proposta (attesa) per Delia e Bott...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 25 marzo 2026: Irene e il turbamento per Johnny
Le trame del Paradiso di mercoledì 25 marzo 2026: la canzone per il suo matrimonio a...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 27 marzo 2026: Johnny viene ferito (e chi lo salva)
Le trame del Paradiso di venerdì 27 marzo 2026: il magazziniere è colpito durante un...
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 23 al 27 marzo 2026: finalmente torna Adelaide
Le trame del Paradiso per la settimana dal 23 al 27 marzo 2026: una lettera riporta ...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 30 marzo 2026: Odile ha preso la sua decisione
Le trame del Paradiso di lunedì 30 marzo 2026: la ragazza non vuole più avere nulla ...
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2026: Irene-Johnny, passione irresistibile
Le trame del Paradiso per la settimana dal 30 marzo al 3 aprile 2026: la promessa sp...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 31 marzo 2026: niente proposta di matrimonio per Delia
Le trame del Paradiso di martedì 31 marzo 2026: Botteri decide di aspettare a chiede...