Il Paradiso delle Signore 11, la scelta di Marcello divide i telespettatori: il nuovo look dell'attore scatena una valanga di commenti Il Paradiso delle Signore 11, la trasformazione di Marcello fa discutere: il pubblico è spaccato sul nuovo look dell'attore Pietro Masotti

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La prossima stagione de Il Paradiso delle Signore è già finita nel mirino dei fedelissimi fan per un dettaglio inedito e insolito. Lo scorso 25 maggio sono iniziate le riprese dei nuovi episodi presso gli Studi Videa di Roma, location storica che ormai da anni fa da sfondo ai ciak della serie. Le prime anticipazioni cominciano a trapelare e, con esse, le immagini che gli attori condividono sui rispettivi profili social. Il cambio di look di Marcello non convince parecchi telespettatori: ecco perché.

Il Paradiso delle Signore: Marcello Barbieri cambia look nella prossima stagione

Gli anni Sessanta sono stati tra i più poliedrici in fatto di stile, sia maschile che femminile. I truccatori e i parrucchieri che lavorano alla serie, in ogni stagione, effettuano un lavoro capillare. Una cura dei dettagli quasi maniacale che crea un effetto assolutamente realistico e molto glamour. Capita, poi, da una serie all’altra, anche nell’ottica di mantenere alta l’attenzione dei fan e renderli maggiormente coinvolti, che i personaggi cambino look. La Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, interpretata da Vanessa Gravina, ne è l’esempio perfetto. Ne Il Paradiso delle Signore 11 toccherà a Marcello Barbieri sfoggiare un’immagine che non avevamo mai visto prima. L’attore Pietro Masotti ha deciso, probabilmente insieme alla produzione e allo staff che si occupa di trucco e parrucco, di farsi crescere i baffi.

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Il Paradiso delle Signore 11: reazioni contrastanti per il nuovo look di Pietro Masotti

Ormai è da tempo che Pietro Masotti ha cambiato look, ma le reazioni social ai video e alle immagini dal set de Il Paradiso delle Signore continuano, copiose e animate. C’è chi apprezza moltissimo la svolta e l’aria più tenebrosa che i baffi conferiscono all’attore e al personaggio. C’è anche chi è poco convinto e, tra il profilo dell’attore e quelli delle pagine dei fan, esprime il proprio disappunto per questa improvvisa e insolita scelta stilistica. Masotti, amatissimo dal pubblico che segue la serie su Rai 1, non perde occasione per mostrarsi e ironizzare sulla cosa. Non sappiamo se ci sia una ragione precisa dietro questa scelta. Forse, essa potrebbe avere a che fare con la svolta narrativa di Marcello, giunto a una svolta sentimentale e professionale al termine della decima stagione. Baffi o non baffi, l’attenzione è altissima nei suoi confronti in vista dell’arrivo dei prossimi episodi e tra un’indiscrezione e l’altra sulla possibile trama della nuova stagione, si continua con entusiasmo a commentare il suo nuovo look.

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