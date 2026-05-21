Il Paradiso delle Signore, lutto per Emanuel Caserio: "Non ho fatto in tempo", il doloroso addio spezza il cuore dei fan L'annuncio di Emanuel Caserio sui social: il dolore dell'ex volto de Il Paradiso delle Signore per la perdita dell'amato papà

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Lutto improvviso per uno degli attori più amati de Il Paradiso delle Signore. Emanuel Caserio, storico volto del cameriere Salvatore Amato, ha dato la notizia sui social con parole commosse e strazianti. L’ultimo saluto arriva in un momento importante per il giovane artista, che decide di suggellarlo dedicando tutto alla memoria del suo amato papà sul suo profilo personale. Ecco cosa ha scritto e tutto il dolore nel messaggio social.

Il Paradiso delle Signore: l’ultimo saluto di Emanuel Caserio al suo papà scomparso

"Non ho fatto in tempo. Oggi esce la mia canzone e tu stai andando via ad ogni minuto che passa. Da quanti anni mi chiedevi di cantare Papà? Ti avevo promesso che avrei fatto anche il videoclip, volevo fartelo vedere. Ho provato ieri… ti ho provato a dire che sarebbe uscito oggi.. ma è tardi per i tuoi occhi stanchi. Non hai fatto nessun cenno e in me ha fatto spazio un vuoto assordante". Sono queste le parole scritte sui social dall’attore del Paradiso nel giorno dell’uscita del suo primo brano Scusami. Un nuovo progetto professionale che Emanuel Caserio dedica proprio al padre che non ha avuto il tempo di vivere e apprezzare questa nuova pagina che sta per scrivere. Un dolore che ha colpito anche il cast e i fan della soap di Rai 1, ormai alle battute finali della decima stagione daily su Rai 1.

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Emanuel Caserio: perché ha lasciato Il Paradiso delle Signore

Pur avendo lasciato la soap ritenendo concluso il cerchio del suo personaggio si fosse esaurito, Caserio resta un punto di riferimento nell’universo del Paradiso delle Signore. Un ruolo che vive ancora nei ricordi e nei gesti degli attori nel cast, senza contare l’affetto dei telespettatori da casa. La tragica notizia della morte del padre è un ulteriore colpo al cuore dopo le recenti scomparse, su tutte quella di Pietro Genuardi. I fan della soap si stringono intorno a Caserio e alla sua famiglia nel momento più difficile. Con lui, però, c’è anche la famiglia del Paradiso, che rappresenta un supporto importante che lo accompagnerà per sempre. Il bello del progetto è proprio questo: nei mesi di riprese si costruiscono legami che vanno ben oltre la semplice collaborazione professionale e che durano nel tempo, a prescindere da trame stravolte e uscite di scena volute o necessarie per rendere più fluide e coerenti le stagioni successive. Ancora condoglianze a Emanuel Caserio per la perdita del padre.

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