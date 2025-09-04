Il Paradiso delle Signore, la new entry Iuliana Calcantici: "Ecco cosa farà Caterina. Simone Montedoro mi ha svelato un segreto" Libero Magazine intervista Iuliana Calcantici, che nelle vesti di Caterina Rinaldi è una delle new entry nel cast della nuova stagione della soap di Rai Uno in partenza lunedì 8 settembre.

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Ultimi giorni di utile ripassino con le repliche de Il Paradiso delle Signore, che da lunedì torna finalmente ad appassionare il pubblico tv con nuove storie, nuove avventure e anche nuovi personaggi. Parte infatti l’8 settembre la nuova stagione (la numero 11 di sempre, 10 del daytime) dell’amatissimo period drama di Rai Uno, ambientato negli anni magici del boom economico in una Milano in piena trasformazione.

Dicevamo dei volti nuovi di questa stagione. Uno, è quello della giovane Iuliana Calcantici, 22 anni, nata e cresciuta in Moldavia, e che presto ha seguito la mamma che si era trasferita qui per lavoro, arrivando in Italia nel 2013. Iuliana ha trovato la sua vocazione, si è presto appassionata alla recitazione, si è messa a studiare e, dopo qualche esperienza più breve su altri set è arrivata a ottenere questo suo primo ruolo importante, in una serie che ha già lanciato in passato tanti nuovi talenti. Il suo personaggio è quello di Caterina, la figlia ventenne di Fulvio Rinaldi (interpretato da Simone Montendoro ndr). Padre e figlia sono infatti tra le due new entry più attese di questa nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, in partenza lunedì 8 settembre, nella classica fascia pomeridiana delle ore 16 su Rai Uno. E sono attesi questi due nuovi personaggi, anche perché portano con se una nuova avvincente linea narrativa, tutta da scoprire.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Paradiso delle Signore rappresenta quindi davvero una grande opportunità per questa giovanissima attrice, 22enne, che in questa intervista a Libero Magazine racconta di più di lei e del suo personaggio.

Il Paradiso delle Signore, la new entry Iuliana Calcantici: "Vi racconto cosa faràCaterina"

Iuliana, partiamo da Caterina: ci racconti chi è questa ragazza che diventerà presto familiare al pubblico del pomeriggio di Rai Uno?

Caterina Rinaldi è una ragazza che conosciamo in un momento di transizione, proprio quando sta diventando una donna. È infatti tornata da una vacanza a casa della zia a Roma che le ha cambiato la vita, visto che lì le si sono aperti nuovi orizzonti e ha anche incontrato il suo primo amore, tutte cose di cui poi vedremo gli sviluppi, che avranno conseguenze anche nell’evoluzione del rapporto con il papà Fulvio.

Un rapporto molto stretto e particolare, da quello che abbiamo potuto capire, è così?

Si. Fulvio vede sempre Caterina come una bambina, e invece lei sta crescendo. Sta anche cercando di emanciparsi, anche con il lavoro, provando a seguire la sua passione, che è la moda. Caterina ha 21 anni, per l’epoca è appena maggiorenne, e sta lottando per conquistare i suoi spazi di indipendenza.

Il personaggio di Caterina porta anche una novità perché rappresenta una giovane che vive molto intensamente la fede

Caterina non ha avuto una vita facile e credo che si sia appigliata alla fede, come forse facevano molte persone di quell’epoca. La fede è un punto di riferimento, che permetteva di aggrapparsi a qualcosa per andare avanti nella vita di tutti i giorni. In Caterina c’è grande gratitudine per quello che ha, per il rapporto con il papà,

Tu personalmente invece, che rapporto hai con la religione?

Io sono credente nel senso che credo che ci sia qualcosa più grande di noi, ma non sono praticante. Sono battezzata e tutto, mia mamma è ortodossa molto credente. Lei prega mattina e sera, va in chiesa tutte le domeniche, io sono l’opposto: mi sono distaccata un po’ dalla chiesa per scelta personale. So però, da quello che mi dice mia madre, che anche in quel contesto le cose si stanno evolvendo, c’è piano piano maggior apertura, e io dico: finalmente.

Questo è il tuo primo ruolo importante? Cosa ci puoi dire del tuo percorso precedente?

Per me tutti i ruoli sono importanti, però è il primo set lungo su cui mi sono trovata. Ho studiato all’ATC con Luciano Calderoni, poi ho avuto qualche esperienza su set più brevi e, dopo un provino, eccomi qui.

Il Paradiso delle Signore lo conoscevi, lo vedevi da spettatrice?

No, sinceramente non lo conoscevo, non sapevo cosa fosse. E ora invece ho scoperto che è qualcosa di bellissimo, sia per quanto riguarda le riprese, sia per quanto riguarda il grande lavoro dietro le quinte: è davvero una macchina enorme.

E il primo impatto sul set come è stato? Come ti sei trovata con i colleghi?

Mi sono trovata molto bene, non mi sono mai sentita in soggezione, nemmeno per un attimo. Simone (Montedoro ndr) è molto accogliente, molto tranquillo. Nonostante la sua esperienza e la sua carriera, mi sono sentita subito trattata alla pari. Quando ho dubbi gli chiedo consigli e lui mi rassicura sempre, una volta mi ha detto: "Vai tranquilla, guarda che anche io me la faccio sotto come te!". E lì ho capito che allora, in questo mestiere, finché c’è passione questa cosa evidentemente accompagna tutti sempre, anche i più bravi ed esperti. E questo mi ha tranquillizzato.

C’è qualcosa del tuo personaggio in cui ti rivedi di più?

Intanto, siamo quasi coetanee, perché Caterina ha 21 anni, io ne ho 22. Sono sicuramente più impulsiva di lei, ma mi rivedo anche in alcune sue caratteristiche: il suo rigore, la sua precisione, il rispetto verso il padre, o in generale verso chi è più grande e non solo. L’educazione e il rispetto per gli altri credo siano tratti che ci accomunano.

Potrebbe interessarti anche