Il Paradiso delle Signore, slitta il finale di stagione: il nuovo calendario e il 'caso' Adelaide Rai 1 estende di due settimane la decima stagione della soap, che chiuderà i battenti il 19 maggio: una strategia per contenere la crescita pomeridiana di Canale 5.

La decima stagione di Il Paradiso delle Signore entra nella fase finale con una piccola grande novità: l’amatissima soap di Rai 1 non chiuderà i battenti ai primi di maggio, come da tradizione, ma si allungherà di circa tre settimane. Una mossa che sa di sfida a Mediaset, perché nasconde la volontà da parte della Rai di trattenere il pubblico in un pomeriggio sempre più conteso e di difendere le proprie posizioni uno degli slot orari più preziosi della Tv.

Il Paradiso delle Signore si allunga: il nuovo calendario della soap di Rai 1

Nel 2025 Il Paradiso delle Signore aveva salutato il pubblico il 6 maggio. Quest’anno, invece, il sipario scenderà venerdì 22 maggio 2026. Oltre due settimane in più che, in termini televisivi, significano presidio del pomeriggio e riduzione del rischio di regalare quote di share a Mediaset.

La decisione nasce anche da quanto accaduto dodici mesi fa. Dopo la chiusura della nona stagione, il 19 maggio 2025 aveva debuttato la soap spagnola Ritorno a Las Sabinas, pensata per accompagnare l’estate di Rai 1 rimpiazzando Il Paradiso delle signore. L’esperimento si è però fermato a inizio luglio con la cancellazione della serie, complice una media di share inferiore al 10%. A quel punto la rete ha ripiegato su Il meglio de La volta buona, versione best of del talk La volta buona condotto da Caterina Balivo, così da garantire un traino più solido a L’Estate in diretta. Nel frattempo, su Canale 5, la dizi turca La forza di una donna aveva intercettato una fetta del pubblico pomeridiano, dimostrando quanto la concorrenza del Biscione possa approfittare di ogni vuoto per guadagnare quote di share, così come successo a La Ruota della Fortuna durante la pausa estiva di Affari Tuoi.

Ascolti in flessione e il "caso Adelaide"

La decisione di posticipare il finale de Il Paradiso delle Signore 10 arriva nonostante i numeri della stagione 2026 non siano brillantissimi. La serie di Rai 1 continua a difendersi bene, con uno share medio superiore al 16%, tra 1,4 e 1,5 milioni di spettatori nella prima parte dell’anno. Tuttavia, il confronto con il passato è inevitabile. Nelle annate più fortunate, la serie superava stabilmente il 20%, anche contro la concorrenza del daytime di Amici.

Il calo viene attribuito da alcuni anche alla momentanea uscita di scena della contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Personaggio divisivo ma centrale, Adelaide ha animato per anni le trame della soap tra giochi di potere, amori tormentati e colpi di testa. Nel corso di questa stagione, però, la Contessa è momentaneamente uscita di scena dalla trama, rifugiandosi in un convento in Liguria, dove sta provando a rimettersi in sesto dopo la delusione dovuta al tradimento del suo ex promesso sposo Marcello Barbieri e l’annullamento del loro matrimonio. La scelta di allontanarla temporaneamente da Milano — legata anche agli impegni teatrali di Vanessa Gravina, l’attrice che la interpreta — ha lasciato in sospeso snodi narrativi importanti. Nel frattempo la storia si è concentrata su intrecci percepiti come meno incisivi e avvincenti, con il rischio di attenuare tensione e pathos. Con il 1968 ormai alle porte nella cronologia della serie, il pubblico sembra chiedere una svolta forte. L’estensione del calendario può aiutare a blindare il pomeriggio della prima rete, ma sarà soprattutto la qualità delle prossime storyline a determinare il futuro della soap e l’eventuale conferma di un’undicesima stagione, al momento non ancora ufficializzata dai vertici della Rai.

