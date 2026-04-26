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Il Paradiso delle Signore, gli ascolti volano e Adelaide trema: così la Contessa riaccende la soap

Gli ascolti de Il Paradiso delle Signore risalgono: Adelaide torna a Milano e promette scintille. I fan non aspettavano altro

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Il Paradiso delle Signore si avvia al gran finale di questa stagione. Dopo ascolti che hanno portato i fan a tristi pensieri, primo fra tutti l’imminente chiusura della soap, gli ascolti crescono a dismisura. Il motivo è sotto gli occhi di tutti: a riaccendere la curiosità e la tensione, il ritorno di uno dei personaggi più amati della trama: la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. La nobildonna interpretata da Vanessa Gravina è stata assente numerose puntate, generando un calo d’interesse allarmante.

Anticipazioni Un posto al sole, la contessa adelaide di Sant'erasmo
Anticipazioni Un posto al sole, la contessa Adelaide

Il Paradiso delle Signore, Adelaide è finalmente tornata (e si vede): gli ascolti a confronto

Fino a qualche settimana fa gli ascolti del Paradiso delle Signore hanno agitato i vertici Rai e preoccupato i fan più fedeli della serie. Una trama più debole, ritenuta a tratti prevedibile e senza guizzi, ha fatto sì che il pubblico migrasse verso altre proposte. Risultati inaspettati visti i picchi che la soap ha sempre raggiunto, entrando di diritto nell’olimpo dei tra i fiori all’occhiello di mamma Rai. Da un debolissimo e preoccupante 16%, con il ritorno di Vanessa Gravina nei panni della Contessa Adelaide i dati d’ascolto sono schizzati garantendo alla soap la riconferma per le prossime due stagioni. Non servono ulteriori prova: è l’assenza del personaggio, magnetico e dominante, ad allontanare anche i più appassionati. I numeri parlano chiaro:

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  • Lunedì 21 aprile: 1.557.000 spettatori e il 19.54% di share
  • Martedì 22 aprile: 1.413.000 spettatori e il 18.1% di share
  • Mercoledì 23 aprile: 1.508.000 spettatori e il 19.1% di share
  • Giovedì 24 aprile: 1.469.000 spettatori e il 19.6% di share

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni dal 27 al 30 aprile

Cosa vedremo nelle puntate della soap che coincidono con l’attesissimo ritorno della Contessa a Milano? Proprio lei sarà coinvolta in una scoperta importante che cambierà ogni equilibrio esistente tra gli abitanti di Villa Guarnieri. Greta si è impossessata del testamento di Guarnieri e vuole coinvolgere Odile nelle sue mire subdole e vendicative. Questo porterà la contessina a un confronto di fuoco con mamma Adelaide, arrivando a ricattarla di dire la verità alla ragazza. Vorrà ancora sposare Ettore, oppure, scoprirà qualcosa che la porterà a dover rivedere tutto? La nobildonna è infatti a conoscenza di una verità che ribalterà tutto. Tra le dinamiche più attese dai fan che hanno seguito la trama quest’anno, la caduta definitiva dei fratelli Marchesi: toccherà al personaggio interpretato da Vanessa Gravina mettere a segno questo attesissimo colpo? Gli ascolti tv degli ultimi giorni anticipano scenari sereni in vista di una nuova stagione della serie ambientata negli anni Sessanta. Ricordiamo che, in vista del 1° maggio, la settimana di programmazione sarà più corta del previsto per via di un episodio in meno.

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