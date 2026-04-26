Il Paradiso delle Signore, gli ascolti volano e Adelaide trema: così la Contessa riaccende la soap Gli ascolti de Il Paradiso delle Signore risalgono: Adelaide torna a Milano e promette scintille. I fan non aspettavano altro

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Il Paradiso delle Signore si avvia al gran finale di questa stagione. Dopo ascolti che hanno portato i fan a tristi pensieri, primo fra tutti l’imminente chiusura della soap, gli ascolti crescono a dismisura. Il motivo è sotto gli occhi di tutti: a riaccendere la curiosità e la tensione, il ritorno di uno dei personaggi più amati della trama: la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. La nobildonna interpretata da Vanessa Gravina è stata assente numerose puntate, generando un calo d’interesse allarmante.

Il Paradiso delle Signore, Adelaide è finalmente tornata (e si vede): gli ascolti a confronto

Fino a qualche settimana fa gli ascolti del Paradiso delle Signore hanno agitato i vertici Rai e preoccupato i fan più fedeli della serie. Una trama più debole, ritenuta a tratti prevedibile e senza guizzi, ha fatto sì che il pubblico migrasse verso altre proposte. Risultati inaspettati visti i picchi che la soap ha sempre raggiunto, entrando di diritto nell’olimpo dei tra i fiori all’occhiello di mamma Rai. Da un debolissimo e preoccupante 16%, con il ritorno di Vanessa Gravina nei panni della Contessa Adelaide i dati d’ascolto sono schizzati garantendo alla soap la riconferma per le prossime due stagioni. Non servono ulteriori prova: è l’assenza del personaggio, magnetico e dominante, ad allontanare anche i più appassionati. I numeri parlano chiaro:

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Lunedì 21 aprile: 1.557.000 spettatori e il 19.54% di share

Martedì 22 aprile: 1.413.000 spettatori e il 18.1% di share

Mercoledì 23 aprile: 1.508.000 spettatori e il 19.1% di share

Giovedì 24 aprile: 1.469.000 spettatori e il 19.6% di share

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni dal 27 al 30 aprile

Cosa vedremo nelle puntate della soap che coincidono con l’attesissimo ritorno della Contessa a Milano? Proprio lei sarà coinvolta in una scoperta importante che cambierà ogni equilibrio esistente tra gli abitanti di Villa Guarnieri. Greta si è impossessata del testamento di Guarnieri e vuole coinvolgere Odile nelle sue mire subdole e vendicative. Questo porterà la contessina a un confronto di fuoco con mamma Adelaide, arrivando a ricattarla di dire la verità alla ragazza. Vorrà ancora sposare Ettore, oppure, scoprirà qualcosa che la porterà a dover rivedere tutto? La nobildonna è infatti a conoscenza di una verità che ribalterà tutto. Tra le dinamiche più attese dai fan che hanno seguito la trama quest’anno, la caduta definitiva dei fratelli Marchesi: toccherà al personaggio interpretato da Vanessa Gravina mettere a segno questo attesissimo colpo? Gli ascolti tv degli ultimi giorni anticipano scenari sereni in vista di una nuova stagione della serie ambientata negli anni Sessanta. Ricordiamo che, in vista del 1° maggio, la settimana di programmazione sarà più corta del previsto per via di un episodio in meno.

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