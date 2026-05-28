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Il Paradiso delle Signore: un big dice addio, 4 personaggi in bilico e Adelaide super star. Chi va via (e quando riprende)

Sono iniziate le riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Ecco qualche anticipazione su trama e attori.

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Il Paradiso delle Signore, la contessa adelaide di Sant'erasmo
Ufficio Stampa

Lo scorso 22 maggio è terminata la decima stagione de Il Paradiso delle Signore, la storica soap opera in onda ogni pomeriggio su Rai 1. Gli attori sono intanto già sul cast per preparare le nuove puntate, che saranno trasmesse nei prossimi mesi.

Le anticipazioni dicono che la serie tv Rai potrebbe tornare a conquistare i cuori dei telespettatori il 7 settembre 2026, con uno slot pomeridiano che ruoterebbe sempre attorno alle 16.10. Una notizia che non è ancora stata confermata, ma che potrebbe essere veritiera, in quanto corrisponde alla programmazione fatta anche durante la scorsa stagione televisiva della Rai. Nel frattempo, le riprese dell’undicesima stagione sono iniziate lo scorso 25 maggio presso gli studi Videa di Roma.

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Le anticipazioni sulla nuova stagione de Il Paradiso delle Signore

La stagione appena terminata della soap di Rai 1 ha lasciato un finale piuttosto aperto, tanto che la trama potrebbe creare nuove dinamiche interessanti nei prossimi episodi. Rosa è stata in primis sottoposta ad un’operazione che le ha salvato la vita; ora è fuori pericolo e Marcello può finalmente tornare a respirare, sperando che possa anche ricominciare una relazione con lei.

Adelaide è invece andata a trovarla in ospedale e le ha augurato una pronta guarigione dopo che si è accertata delle sue condizioni di salute. Irene e Johnny hanno inoltre aiutato Cesare a prendere le distanze dal ricatto in cui è stato coinvolto e hanno anche organizzato un viaggio insieme; non si sa però se i due faranno ritorno nella città di Milano. C’è stata in seguito una decisione fondamentale presa da Mirella, che ha scelto di non tornare con Luigi ma di farlo comunque restare nella vita di Michelino.

Odile si è invece avvicinata a Matteo, e i due potrebbero avere un nuovo sviluppo sentimentale nel corso della storia. Nel gran finale, si è notato soprattutto il rapporto tra Odile e Umberto, e pare che sarà questo l’elemento centrale della prossima stagione. Emanuel Caserio avrebbe intanto dato il suo addio definitivo alla soap dopo aver interpretato, per anni, il personaggio di Salvo Amato.

A restare nella nuova stagione sono Adelaide e Matteo Portelli, mentre c’è ancora molta incertezza sulla presenza di Marta, Anita, Irene e Johnny. Non si hanno inoltre conferme su come sarà sviluppata la trama e su quali saranno gli attori che faranno effettivamente parte del cast. La data presunta è il 7 settembre, ma le cose potrebbero sempre cambiare. Nel frattempo, l’attesa da parte dei fan si fa sempre più grande.

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