Il Paradiso delle Signore, la Rai cambia l’orario della soap e Matano ringrazia: la nuova programmazione Cambiamenti in corso d’opera nel daytime della rete ammiraglia: la fiction farà da traino a La Vita in Diretta accorciando lo scontro con la soap Mediaset.

Negli ultimi anni, la soap Il Paradiso delle Signore è passata da semplice scommessa televisiva a vero e proprio fenomeno, nonché uno dei prodotti di punta del daytime Rai con un pubblico ampio, fedele e trasversale. Ambientata nella Milano scintillante degli anni ’60, la fiction propone un’immagine accurata e affascinante dell’Italia in trasformazione tra emancipazione femminile, boom economico e sogni che iniziano a chiamarsi modernità. È dunque doveroso avvisare i tanti fan della serie che la Rai, tentando di rispondere anche agli ultimi cambiamenti di casa Mediaset, ha deciso di fare alcune modifiche proprio all’orario di questa amatissima fiction a partire da oggi: scopriamo di più.

Il Paradiso della Signore cambia orario (e Matano ringrazia)

A partire dalla messa in onda di oggi, lunedì 1° dicembre 2025, la soap Il Paradiso delle Signore inizierà circa un quarto d’ora più tardi del solito. La Rai ha infatti deciso di anticipare il blocco informativo del TG1 che solitamente andava in onda dopo la fiction, portando Il Paradiso delle Signore a slittare alle ore 16.15. In questo modo l’amatissima soap farà da traino a La Vita in Diretta di Alberto Matano, ottenendo indubbiamente un vantaggio in termini di ascolto.

Ricapitolando, la programmazione del daytime di Rai 1 vedrà d’ora in poi La Volta Buona con Caterina Balivo alle ore 14.05, Il TG1 seguito dal Meteo alle ore 16, una nuova puntata della soap Il Paradiso delle Signore alle ore 16.15 circa e La Vita in Diretta con Alberto Matano dalle ore 17.

Rai, la mossa per rispondere a Mediaset e accorciare lo scontro

Questa piccola variazione di orario de Il Paradiso delle Signore non è certo casuale, ma una vera e propria mossa della rete ammiraglia per rispondere ai recenti cambiamenti di Mediaset. La rete del Biscione, di recente, ha infatti modificato la programmazione pomeridiana cancellando la striscia quotidiana del Grande Fratello per raddoppiare l’appuntamento con la soap turca La Forza di una Donna, che va ora in onda con due puntate, una alle 16:05 e l’altra alle 18:10, separate da Amici e Dentro la Notizia (che per questo chiude qualche minuto prima).

Di contro, la Rai ha quindi deciso di correre ai ripari cambiando leggermente l’orario di uno dei suoi prodotti di punta per accorciare almeno in parte lo scontro con l’altrettanto amata soap turca di Canale 5. Un nuovo orario che dovrebbe, dunque, portare qualche beneficio sia al Paradiso delle Signore che a La Vita in Diretta. Ma per avere certezza di questo, con dati alla mano, non rimane che attendere i prossimi giorni.

