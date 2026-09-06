Il Paradiso delle Signore cambia orario, cosa succede a La volta buona e Tg1: la nuova programmazione di Rai 1 Tante novità nell'undicesima stagione della soap italiana di Rai Uno, ma ce ne è una che sta già facendo discutere molto

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Tutto pronto per il ritorno in tv de Il Paradiso delle Signore. Da lunedì 7 settembre i fan potranno tornare ad appassionarsi alle vicende dei personaggi che ruotano intorno al Grande Magazzino milanese e scoprire tutte le novità e i colpi di scena dell’undicesima stagione di una soap che sembra non stancare mai il pubblico del pomeriggio di Rai Uno.

Il Paradiso delle Signore al via: rivoluzione in palinsesto

Come ogni anno ,infatti, non mancano i volti nuovi nel cast che anche quest’anno accoglie nuovi personaggi e, addirittura, un’intera nuova famiglia, quella dei Corsi, composta da Carla (Lavinia Longhi) e i figli Iacopo (Alessio D’Ortenzi) e Diana (Ksenia Borzak). E ancora: la nuova capocommessa Elisa Croce, interpretata da Agnese Lorenzini e il nuovo Valter (Antonio Ferrante), mentre Anita Lucenti e Francesca Masini sono le due nuove Veneri: Lia Mandalà e Simona Galbiati.

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Ma la novità più grande relativa all’undicesima stagione de Il Paradiso delle Signore, o almeno quella che sta facendo discutere di più, è un’altra.

La messa in onda dei nuovi 160 episodi infatti, vedrà un piccolo spostamento nel palinsesto rispetto alle abitudini consolidate del pubblico. L’orario canonico dell’appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore non sarà più le 16.15 come accaduto fino adesso. La soap infatti, partirà immediatamente dopo la chiusura della puntata del salotto televisivo di Caterina Balivo, La Volta Buona, quindi alle 16. Uno slittamento piccolo ma che ha effetti su quella parte di palinsesto del pomeriggio di Rai Uno, portando a uno spostamento sostanziale delle notizie del Tg1 che, dalle 16, si sposteranno alle 16.45 alla fine della puntata dell’amata soap italiana di Rai Uno.

Una micro rivoluzione che si adatta bene anche alla nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, che quest’anno riporterà i telespettatori nell’agitatissimo anno 1968 dove, ancor più che nelle stagioni precedenti, saranno evidenti gli effetti del vento del cambiamento che ormai soffia fortissimo sulla società italiana.

Oltre alle new entry già citate, il pubblico ritroverà tutti i protagonisti più amati. Marcello Barbieri, Roberto Landi e Marta Guarnieri, affiancati da Matteo Portelli alla guida del Grande Magazzino. Delia,invece, oltre a prepararsi al matrimonio con Gianlorenzo Botteri, potrà dedicarsi all’attività di parrucchiera, mentre, dopo un’estate avventurosa, Irene e Johnny tornano a Milano, pronti a costruire un futuro insieme, senza rinunciare al desiderio di libertà che caratterizza la loro generazione.

Alla Galleria Milano Moda invece, Odile deve ripartire con un nuovo stilista e affrontare le difficoltà finanziarie legate alla Banca Guarnieri.

In Villa Guarnieri, gli equilibri sono sempre molto delicati e un’improvvisa rivelazione aprirà la strada adun ritorno inaspettato: quello di Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker), che rientra a Milano dopo una lunga assenza.

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