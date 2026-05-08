Il Paradiso delle Signore, il momento è delicatissimo: ascolti tv ormai a picco. La soap di Rai 1 si gioca tutto nella prossima stagione Che succede al Paradiso delle Signore su Rai 1? Trame stanche o paura di osare? Gli ascolti, i possibili scenari e le lamentele dei fan.

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La decima stagione de Il Paradiso delle Signore sta vivendo uno dei momenti più delicati degli ultimi anni. Dopo stagioni capaci di superare stabilmente il 20% di share, l’inizio del 2026 ha registrato ascolti più deboli, con una media intorno al 16% e circa 1,5 milioni di telespettatori. Numeri tutt’altro che disastrosi, ma abbastanza bassi da accendere il dibattito tra fan e addetti ai lavori.

Il Paradiso delle Signore: cosa sta facendo allontanare sempre più spettatori?

Sui social molti spettatori parlano apertamente di una certa "stanchezza narrativa": trame considerate troppo lente, prevedibili e prive di veri colpi di scena. Un clima che avrebbe spinto parte del pubblico verso le alternative Mediaset nel daytime. Eppure la soap di Rai 1 non sembra affatto pronta a crollare. Il ritorno della Contessa Adelaide, interpretata da Vanessa Gravina, ha coinciso con una ripresa evidente degli ascolti, tornati a sfiorare il 20% di share nelle prime giornate di maggio. Un segnale chiaro: il pubblico c’è ancora, ma vuole emozioni più forti e storyline meno statiche. Ora l’attenzione si sposta sulle anticipazioni della prossima stagione. Il possibile addio di Marta Guarnieri, interpretata da Gloria Radulescu, rischierebbe infatti di cambiare profondamente gli equilibri della soap. Una scelta coraggiosa, ma forse necessaria per evitare che la serie resti intrappolata in dinamiche ormai prevedibili. La vera sfida, adesso, sarà rinnovarsi senza perdere l’identità che ha reso il Paradiso uno dei titoli più amati del pomeriggio Rai.

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