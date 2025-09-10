Il Paradiso delle Signore, una star fuori dal cast: chi è l’attore che molla la soap e perché Nelle prossime puntate della nota soap di Rai 1 vedremo un’uscita di scena veramente inaspettata: ecco quale personaggio lascerà definitivamente la serie.

Da pochi giorni l’amata soap Il Paradiso delle Signore è tornata a far compagnia agli italiani nel pomeriggio di Rai 1 con la sua attesissima decima stagione. Ma neanche il tempo di abituarsi alla presenza di nuovi personaggi, che qualcosa sta già per cambiare. Nei prossimi episodi assisteremo infatti a un’uscita di scena veramente inaspettata, ritrovandoci a dover salutare uno degli attori storici del Paradiso delle Signore: ecco di chi si tratta.

Il Paradiso delle Signore, Salvatore Amato fuori dalla soap

Proprio oggi è stata confermata l’amara notizia per tutti i fan del Paradiso delle Signore: molto presto ci ritroveremo infatti a salutare il personaggio di Salvatore Amato, l’iconico gestore del bar ‘Gran Caffè Amato’, punto di ritrovo dei tanti protagonisti della serie. A dare conferma di questo addio è stato proprio l’attore Emanuel Caserio che, dopo ben 7 anni all’interno della soap, ha affermato: "Da giorni mi state scrivendo in tantissimi riguardo la notizia della mia uscita dalla serie de ‘Il Paradiso delle Signore’: ora attraverso le parole di Giannandrea Pecorelli posso confermarvi che è ufficiale". Ad anticipare qualche giorno fa l’uscita dell’attore dalla soap ci aveva pensato, infatti, il produttore Giannandrea Pecorelli, sottolineando come la decisione sia nata dalla volontà dello stesso attore Emanuel Caserio, il quale per il momento non ha ancora raccontato i motivi di questa scelta.

Il Paradiso delle Signore ricorda l’attore Pietro Genuardi

Come confermato sia da Emanuel Caserio che dal produttore, l’uscita di scena di Salvatore coinciderà anche con una puntata in ricordo di Pietro Genuardi, l’attore scomparso prematuramente a marzo 2025 dopo aver interpretato per molto tempo il ruolo di del capo-magazziniere Armando Ferraris al Paradiso. "Nel momento dell’addio ci sarà un saluto speciale e doveroso al mio amico e collega Pietro Genuardi (per tutti Armando). Dedico a lui questa mia ultima stagione e ringrazio ‘Il Paradiso’ (cast, produzione, cast tecnico) per tutto quello che mi ha dato fino ad oggi", ha infatti rivelato Manuel Caserio.

Ad aggiungere qualche dettaglio in più ci ha pensato poi Pecorelli tra le pagine di Fanpage. "A un certo punto un’altra bandiera della serie lascerà il Paradiso per sua scelta e questo personaggio, prima di andare, ricorderà in un episodio tutto il percorso che ha fatto. Essendo stato molto vicino ad Armando, parlerà di quanto gli ha dato. Sarà un momento di grandissima commozione. Si è commosso lui e ci siamo commossi noi sul set. È stato doloroso. L’abbiamo visto montato ed è straziante ma anche vero". Una puntata che non potrà che commuovere anche i tantissimi fan della soap.

