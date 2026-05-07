Il Paradiso delle Signore, tagli drastici nel cast? Marta pronta a lasciare tutto (e non è l'unica) Gloria Radulescu lascia il cast del Paradiso delle Signore? Le anticipazioni sul destino di Marta e non solo nelle prossime puntate.

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Un altro addio nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore. Le anticipazioni suggeriscono un’uscita di scena che cambierebbe, per sempre, gli equilibri delle nuove trame. La soap di Rai 1 vive una fase di rinascita dopo mesi di ascolti in netto calo: complici una trama fiacca e l’assenza di alcuni dei personaggi più amati nel cast, la produzione potrebbe optare per un altro cambiamento drastico e sofferto.

Il Paradiso delle Signore: Marta, Enrico e Anita assenti nella prossima stagione?

Immaginare il Paradiso senza Marta Guarnieri e la sua interprete, Gloria Radulescu, è impossibile, eppure, a breve potrebbe diventare realtà. Le anticipazioni delle prossime puntate della soap, in partenza a settembre con l’undicesima stagione, parlano di una nuova opportunità professionale per la figlia di Umberto. Dopo anni in America e il ritorno a Milano, che l’ha riconnessa alle sue radici e alle sue spiccate attitudini organizzative in atelier, sembra giunto il momento di un rinnovamento. La serie terminerà a fine maggio e le ultime puntate in onda raccontano di un bivio importante per la giovane Guarnieri. Resterà a Milano, oppure inseguirà le sue ambizioni professionali, cambiando città e ambiente di lavoro? Che ne sarà, poi, della famiglia costruita con Enrico e la piccola Anita? Proprio ora che i tre hanno trovato equilibrio e stabilità, sarebbe un peccato sprecare tutto.

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Il Paradiso delle Signore: fuori dal cast anche gli interpreti di Enrico e Anita?

Gli sceneggiatori della serie, purtroppo, hanno abituato i fan a doversi adeguare a uscite di scena, ma anche a rientri graditissimi nel cast di ogni stagione. Impegni degli attori, dinamiche che potrebbero diventare troppo ridondanti o la volontà di mettere un punto, portano autori e spettatori a doversi adattare. L’assenza di attori come Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni, che per periodi più o meno lunghi non sono presenti nei vari episodi, potrebbe essere stata responsabile del calo di ascolti rilevato quest’anno. Con il personaggio di Marta, forse in partenza per Roma con Enrico e anche la piccola Anita, si tratterebbe di un colpo durissimo da dover arginare. Vero anche che il loro cerchio narrativo si è esaurito: continuare costruendo storyline poco incisive, rischierebbe di creare un effetto statico che non fa bene alla soap, e questa stagione ne è stata la prova. Ci saranno cambiamenti all’ultimo, permettendo a Marta, Enrico e Anita di avere un’altra occasione nelle nuove trame? Un loro allontanamento potrebbe costare davvero caro alla serie ambientata negli anni Sessanta.

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