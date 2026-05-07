Il Paradiso delle Signore, tagli drastici nel cast? Marta pronta a lasciare tutto (e non è l'unica)
Gloria Radulescu lascia il cast del Paradiso delle Signore? Le anticipazioni sul destino di Marta e non solo nelle prossime puntate.
Un altro addio nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore. Le anticipazioni suggeriscono un’uscita di scena che cambierebbe, per sempre, gli equilibri delle nuove trame. La soap di Rai 1 vive una fase di rinascita dopo mesi di ascolti in netto calo: complici una trama fiacca e l’assenza di alcuni dei personaggi più amati nel cast, la produzione potrebbe optare per un altro cambiamento drastico e sofferto.
Il Paradiso delle Signore: Marta, Enrico e Anita assenti nella prossima stagione?
Immaginare il Paradiso senza Marta Guarnieri e la sua interprete, Gloria Radulescu, è impossibile, eppure, a breve potrebbe diventare realtà. Le anticipazioni delle prossime puntate della soap, in partenza a settembre con l’undicesima stagione, parlano di una nuova opportunità professionale per la figlia di Umberto. Dopo anni in America e il ritorno a Milano, che l’ha riconnessa alle sue radici e alle sue spiccate attitudini organizzative in atelier, sembra giunto il momento di un rinnovamento. La serie terminerà a fine maggio e le ultime puntate in onda raccontano di un bivio importante per la giovane Guarnieri. Resterà a Milano, oppure inseguirà le sue ambizioni professionali, cambiando città e ambiente di lavoro? Che ne sarà, poi, della famiglia costruita con Enrico e la piccola Anita? Proprio ora che i tre hanno trovato equilibrio e stabilità, sarebbe un peccato sprecare tutto.
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Il Paradiso delle Signore: fuori dal cast anche gli interpreti di Enrico e Anita?
Gli sceneggiatori della serie, purtroppo, hanno abituato i fan a doversi adeguare a uscite di scena, ma anche a rientri graditissimi nel cast di ogni stagione. Impegni degli attori, dinamiche che potrebbero diventare troppo ridondanti o la volontà di mettere un punto, portano autori e spettatori a doversi adattare. L’assenza di attori come Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni, che per periodi più o meno lunghi non sono presenti nei vari episodi, potrebbe essere stata responsabile del calo di ascolti rilevato quest’anno. Con il personaggio di Marta, forse in partenza per Roma con Enrico e anche la piccola Anita, si tratterebbe di un colpo durissimo da dover arginare. Vero anche che il loro cerchio narrativo si è esaurito: continuare costruendo storyline poco incisive, rischierebbe di creare un effetto statico che non fa bene alla soap, e questa stagione ne è stata la prova. Ci saranno cambiamenti all’ultimo, permettendo a Marta, Enrico e Anita di avere un’altra occasione nelle nuove trame? Un loro allontanamento potrebbe costare davvero caro alla serie ambientata negli anni Sessanta.
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