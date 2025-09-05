Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Marcello sposa Adelaide? Umberto reagisce malissimo
L'amatissima soap di Rai 1 riparte finalmente dopo la sosta estiva: ecco le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 8 a venerdì 12 settembre 2025.
Torna finalmente, lunedì 8 settembre, con nuove puntate, Il Paradiso delle Signore, l’amatissima soap tutta italiana che ci riporta a vivere avventure e storie nella Milano dei favolosi anni ’60. Come ogni anno, il pubblico della serie deve aspettarsi non poche novità. Scopriamo subito intanto, le anticipazioni su cosa vedremo nelle puntate della settimana che va da lunedì 8 settembre a venerdì 12 settembre. Come sempre, l’appuntamento è, a partire dalle 16 su Rai Uno.
Il Paradiso delle Signore: anticipazioni lunedì 8 settembre 2025
Finita l’estate ritroviamo tutti i personaggi della soap di Rai Uno: la contessa Adelaide che torna dalla Costa Azzurra, le Veneri che si rimettono al lavoro, Elvira e Salvatore alle prese con il loro figlioletto appena nato e con i problemi "diplomatici" legati alla scelta del padrino, Odile che ottiene un nuovo, importante, ruolo nella Galleria Milano Moda. E poi conosciamo un nuovo personaggio, il magazziniere Fulvio Rinaldi (interpretato dalla new entry Simone Montedoro), un uomo con cui la vita non è stata gentile e che deve rimettersi in piedi, anche perché a casa ha una figlia ventenne, Caterina.
Martedì 9 settembre 2025
Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda martedì ci svelano che Adelaide e Marcello tornano a Villa Guarnieri dopo una lunga vacanza in Costa Azzurra, e si preparano a un importante serata al circolo in cui Barbieri dovrebbe ricevere un prestigioso riconoscimento. Roberto ha un’idea davvero sorprendente, divertente e innovativa per la sfilata, mentre Odile chiede a Umberto di coinvolgere l’attrice Marina Valli.
Mercoledì 10 settembre 2025
Fulvio, per necessità ha deciso di accettare il lavoro di magazziniere a Il Paradiso delle Signore, ma non è ancora riuscito a dire la verità alla figlia Caterina, che crede che il padre abbia un altro tipo di impiego nel magazzino. Quando l’uomo sviene, viene soccorso da Enrico, con cui si confida e a cui racconta la sua drammatica storia. Marcello fa fatica ad adattarsi alla vita a Villa Guarnieri ed è anche irritato nell’osservare ogni giorno il particolare rapporto che esiste tra Adelaide e Umberto. Salvatore si oppone alla scelta della famiglia di Elvira sul padrino del battesimo del piccolo Andrea e Concetta cerca di calmare le acque.
Giovedì 11 settembre 2025
Salvatore si rassegna, molto a malincuore, per quieto vivere ad accettare la scelta della famiglia di Elvira per il padrino del loro figlio, che è caduta su un cugino di lei Tarcisio, ma Concetta non si dà per vinta e gli propone un’idea che potrebbe risolvere la situazione. Marina Valli rifiuta l’invito di Odile e decide invece di partecipare alla sfilata de Il Paradiso delle Signore. Durante l’importante serata al Circolo in cui Barbieri viene premiato, Adelaide lo introduce con un bellissimo complimento in cui elogia tutte le sue qualità. Parole che scatenano la gelosia cieca di Umberto.
Venerdì 12 settembre 2025
Marcello ha deciso di chiedere la mano di Adelaide e si confida con Matteo. Intanto arriva il giorno del battesimo di Andrea e della sfilata al Paradiso delle Signore. Botteri convince Fulvio a dire la verità a Caterina, mentre Umberto fa di tutto per riavvicinarsi alla Contessa.
