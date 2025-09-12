Il Paradiso delle Signore 10, nozze Adelaide-Marcello e Odile bacia un uomo misterioso: scoppia il caos a Villa Guarnieri La storica soap di Rai 1 torna con nuovi episodi imperdibili, in onda da lunedì 15 a venerdì 19 settembre 2025. Ecco che cosa vedremo e tutti i dettagli delle puntate in arrivo.

Il Paradiso delle Signore continua a tenere incollati allo schermo gli appassionati di Rai 1, con una decima stagione che promette già colpi di scena inattesi e amori sempre più travolgenti. Vediamo qui sotto che cosa succederà nelle puntate in onda da lunedì 15 a venerdì 19 settembre, come al solito nella fascia pomeridiana a partire dalle ore 16. Ecco i dettagli.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni di lunedì 15 settembre

Nella prima puntata della settimana, Villa Guarnieri sprofonda nel caos quando Adelaide comunica a Odile, Marta e Umberto la sua intenzione di sposare Marcello. Rosa, intanto, svela a Roberto il suo nuovo romanzo, così nasce l’idea di presentarlo al Paradiso affidando ad Agata la creazione di una copertina originale. Fulvio ha finalmente il coraggio di rivelare un’importante verità a Caterina, che intanto cerca lavoro con l’aiuto di Don Saverio. Elvira invece è in ansia per la tosse persistente di Andrea, ma Concetta prova a tranquillizzarla.

Martedì 16 settembre

Odile vive un incontro sorprendente al Circolo, dove bacia appassionatamente un affascinante sconosciuto. Ma il ricordo di Marina e Matteo la tormenta ancora. Anche Delia conosce l’uomo misterioso, mentre Gianlorenzo si mostra sempre più inquieto. Umberto intanto annuncia il nome del nuovo stilista di Galleria Milano Moda: Ettore Marchesi, che si scopre essere proprio il ragazzo che ha conquistato Odile.

Mercoledì 17 settembre

Marcello chiede un favore importante a Salvatore e Matteo, mentre tra le Veneri cresce la curiosità attorno al romanzo di Rosa. Salvo ed Elvira, nel frattempo, molto provati per il figlio, si lasciano andare a una serata spensierata grazie a Rosa. Che a sua volta si trova coinvolta in un incontro del tutto inatteso.

Giovedì 18 settembre

Odile si interroga sulla reale compatibilità di Ettore con il progetto di Galleria Milano Moda. Intanto, prosegue il confronto acceso tra Agata e Roberto per la copertina del libro di Rosa. Caterina cela un segreto, mentre Concetta mostra ad Elvira un rimedio per la tosse di Andrea. Un nuovo ospite arriva nel frattempo a casa Puglisi, e Adelaide organizza un ricevimento a Villa Guarnieri. Sul finale Rosa scopre a sorpresa le imminenti nozze, prendendo una decisione fondamentale per la sua vita.

Venerdì 19 settembre

Elvira, sempre più assorbita da Andrea, è spesso assente dal Paradiso e la situazione inizia a pesare sullo staff. Agata propone a Irene di coinvolgere Caterina nel lavoro, e Fulvio sostiene la scelta. Ettore intanto si rende protagonista di una misteriosa chiamata, mentre Mimmo e Agata ricevono un riconoscimento che suscita in loro reazioni opposte. Si ristabilisce poi la pace tra mamma e figlia in casa Amato. E finalmente, al Paradiso va in scena la presentazione di "Nata sotto il segno di Venere", il romanzo di Rosa: tra il pubblico c’è anche Tancredi, che si fa notare con un gesto sorprendente. Irene, infine, convince Caterina a unirsi allo staff, mentre Roberto offre a Rosa una nuova opportunità che la mette di fronte a una scelta decisiva.

Quando e dove vedere le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 settembre, a partire dalle 16 su Rai 1. Gli episodi saranno visibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma di RaiPlay.

