Il Paradiso delle Signore, Adelaide e Marcello: colpo di scena prima delle nozze. La Contessa è disperata Rosa aggredita e ricoverata, Adelaide tra sogni inquietanti e abiti rovinati: la settimana al Paradiso delle Signore sarà piena di colpi di scena.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte con la decima stagione della soap più amata di Rai 1. Tra new entry, nuovi intrecci, personaggi che tornano al centro delle trame, colpi di scena imperdibili e storie d’amore coinvolgenti, ecco le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 ottobre 2025.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore Lunedì 13 ottobre 2025

Marta e Odile assistono alla prova dell’abito di Adelaide. La figlia della contessa confida alla cugina di aver ricevuto una telefonata misteriosa da Ettore, che la lascia preoccupata. Intanto, Caterina è ansiosa perché non ha più notizie dal fidanzato, mentre Mimmo tenta di aiutare Ciro nella ricerca di un nuovo cameriere. Salvo riceve una mano da Marcello per la cessione delle sue quote della Caffetteria. Nel frattempo, Rosa è avvicinata da uno sconosciuto: chi sarà questa figura misteriosa che sembra interessata a lei?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Martedì 14 ottobre 2025

Ettore invita Odile a cena e le presenta sua sorella Greta, mentre Adelaide è turbata da un sogno inquietante, un vero presagio negativo per il suo futuro. Roberto rischia di perdere il progetto del Paradiso Donna se Tancredi non interverrà nuovamente per sostenerlo. Nel frattempo, Johnny cambia idea dopo aver letto un annuncio sul giornale e decide di rimanere a Milano, mettendo in pausa i suoi piani di partenza.

Mercoledì 15 ottobre 2025

Le anticipazioni della punata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 15 ottobre ci svelano che Rodolfo Sacchi torna a importunare Rosa, ma questa volta Mimmo interviene prontamente per proteggerla. L’abito da sposa di Adelaide subisce un danno irreparabile, causando disperazione nella contessa, mentre Ettore e Greta cercano una soluzione tempestiva. Greta mostra alcuni bozzetti a Odile e Ciro prova a collaborare con il nuovo cameriere, ma i dubbi sul suo ruolo restano. Tancredi conferma il suo sostegno al progetto del Paradiso. Rosa è ancora scossa dall’aggressione, mentre Elvira e Salvatore salutano amici e colleghi, pronti al trasferimento. Caterina continua a soffrire per il silenzio del fidanzato, ma Mirella prova a darle conforto con un gesto speciale.

Giovedì 16 ottobre 2025

Greta riesce a rallegrare Adelaide disegnando un nuovo abito da sposa. Johnny rischia di non riuscire a realizzare i suoi sogni senza un impiego stabile, ma sua cugina Delia gli viene in soccorso ancora una volta. Sacchi torna ad aggredire Rosa mentre è in compagnia di Mirella, ma Marcello interviene in tempo per evitare il peggio. Umberto inizia a nutrire sospetti su Greta e decide di indagare sul suo passato, mentre Agata cerca di convincere il padre ad assumere Johnny in Caffetteria.

Venerdì 17 ottobre 2025

Rosa, profondamente scossa dall’ultima aggressione, viene ricoverata in ospedale. Marcello, che ha salvato Camilli, non riesce a smettere di pensare a lei, diviso tra preoccupazione e sentimento. Nel frattempo, Mirella decide di fare una rivelazione importante a Rosa, che potrebbe cambiare le dinamiche delle amicizie al Paradiso.

Potrebbe interessarti anche