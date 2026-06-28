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Il Paradiso delle Signore, presenza inattesa sul set accende il mistero: c'è un ritorno che nessuno si aspettava

Il Paradiso delle Signore, una presenza inattesa sul set accende la curiosità: cosa nasconde il ritorno di Rebecca?

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Ancora anticipazioni dal set de Il Paradiso delle Signore. La macchina della soap di Rai 1 è al lavoro e, agli Studi Videa di Roma, proseguono i ciak in vista del debutto della nuova stagione in programma a settembre 2026. Siamo già in grado di poter almeno immaginare la direzione che potrebbe prendere la trama. Dal riavvicinamento di Marcello e Adelaide alla presenza di Valeria Craveri ancora a Milano, c’è però un altro elemento che potrebbe scuotere ancor di più i fragili equilibri tra alcuni personaggi. Ecco di che cosa si tratta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Rebecca sul set della nuova stagione

Aurora Moroni è l’attrice che interpreta Rebecca Brugnoli, la sorella di Cesare Brugnoli, che ha instaurato un legame particolare con Irene Cipriani. Una figura ambigua, ma non certo amata agli occhi dei telespettatori. Il suo ruolo è stato ben costruito proprio per creare tensione e non certo per allinearsi ai personaggi più amati dai telespettatori della soap. Una foto pubblicata su Instagram, che ritrae la Moroni insieme a Francesca Valtorta, l’attrice che veste i panni di Valeria Craveri, ha subito attirato l’attenzione dei fan. Che cosa ci fa Rebecca ancora lì? Gli sceneggiatori costruiranno una storyline che la vedrà protagonista in maniera più approfondita, oppure servirà ancora a seminare zizzania tra Irene e suo fratello Cesare?

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IPDS, Rebecca

Il Paradiso delle Signore: Aurora Moroni, interprete di Rebecca

Il Paradiso delle Signore: cresce l’attesa dei fan per la prossima stagione

I nuovi episodi, in onda a settembre, promettono già scintille. Dall’evoluzione di Odile alla storia tra Rosa e Marcello, i fan sono in trepidante attesa. I dati Auditel delle puntate in onda fino alla fine di maggio, hanno registrato uno dei risultati più deludenti per la longeva soap targata Rai. C’è dunque bisogno di trame e personaggi forti, ma forse, anche di qualche ritorno per riavvicinare quella fetta di nostalgici che, per un motivo o per un altro, purtroppo, si è allontanata.

La presenza di un personaggio forte e divisivo come Rebecca lascia intuire molto sul futuro della serie. Il suo modo di fare, spesso caratterizzato da intrighi sottili e privo di perbenismo, potrebbe portare scompiglio e agitare gli animi, soprattutto in atelier. Occhi naturalmente puntati sui volti storici: da Umberto ad Adelaide, c’è ancora tanto da raccontare. Sarà una stagione decisiva per il futuro della serie, che porrò eventualmente le basi per le annate a seguire. Non ci resta che attendere, tra spoiler social e indizi vari per capire qualcosa in più prima dell’arrivo delle puntate vere e proprie.

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