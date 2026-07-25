Il Paradiso delle Signore 11: la nuova stagione si apre con una tragedia, la morte di Rosa cambia per sempre il futuro di Marcello La soap di Rai 1 riparte con una svolta drammatica: il lutto di Marcello segna l'inizio dell'undicesima stagione, ambientata nella Milano del 1967 tra nuovi arrivi, rivalità e grandi cambiamenti

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Il paradiso delle Signore Pietro Masotti- Marcello Barbieri

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L’undicesima stagione de Il Paradiso delle Signore sceglie di partire con un evento destinato a cambiare per sempre gli equilibri della soap. Le prime immagini diffuse in vista del debutto mostrano infatti uno dei momenti più dolorosi mai affrontati dalla serie: Rosa non sopravvive al delicato intervento al cuore e la sua morte sconvolge chi le era più vicino. La Camilli sarebbe deceduta il 1° giugno 1967, lasciando un vuoto enorme soprattutto nella vita di Marcello Barbieri. È proprio lui il protagonista di una delle scene più toccanti delle anticipazioni, raccolto davanti alla tomba di Rosa in un momento di profonda sofferenza che segnerà l’inizio del nuovo capitolo della fiction di Rai 1. Il debutto della stagione è fissato per lunedì 7 settembre alle 16.05, con 160 episodi inediti pronti ad accompagnare il pubblico per tutta la stagione televisiva. Il dolore di Marcello sarà il filo conduttore delle prime puntate, ma non sarà l’unico elemento destinato a rivoluzionare le vicende del grande magazzino milanese.

Il Paradiso delle Signore 11: nuovi personaggi e una Milano pronta a cambiare

Le nuove puntate saranno ambientate nel 1967, alla vigilia di un periodo destinato a trasformare profondamente la società italiana. Il boom economico continua a modificare le abitudini degli italiani, Milano vive una fase di grande sviluppo e anche la moda diventa il simbolo di una nuova epoca. Le donne conquistano maggiore autonomia, il desiderio di indipendenza cresce e le nuove tendenze, dalla minigonna agli stili più moderni, raccontano un Paese che guarda al futuro. Come da tradizione, Il Paradiso delle Signore intreccerà le storie personali dei protagonisti con i grandi cambiamenti storici e culturali dell’Italia degli anni Sessanta. Tra le principali novità ci sarà l’arrivo di sette nuovi personaggi, destinati a cambiare gli equilibri della soap. Spicca Carla Corsi, imprenditrice rimasta vedova e pronta a entrare in competizione con Adelaide sul piano degli affari. Insieme a lei arriveranno anche i figli Iacopo, giovane stilista ricco di talento, e Diana, ragazza anticonformista che metterà in discussione le rigide convenzioni della borghesia.

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Matrimoni, ritorni e nuovi equilibri al Paradiso

Accanto al dramma di Marcello, la vita degli altri protagonisti continuerà a evolversi. Delia e Gianlorenzo Botteri pronunceranno il fatidico "sì", mentre Caterina e Fulvio lasceranno Milano per iniziare una nuova esperienza lontano dalla città. Il grande magazzino resterà il cuore della narrazione, guidato da Marcello Barbieri insieme a Roberto Landi e Marta Guarnieri, con Matteo Portelli impegnato nell’amministrazione. Dopo l’uscita di Irene, il ruolo di capocommessa passerà a Elisa Croce, chiamata a guidare le Veneri con disciplina e rigore. Tra i nuovi ingressi ci saranno anche Valter, magazziniere dal passato ancora misterioso, e le due nuove Veneri Lia Mandalà e Simona Galbiati, pronte a portare nuove dinamiche all’interno del negozio. Le sorprese, però, non finiscono qui. Irene farà ritorno a Milano dopo l’estate trascorsa lontano dalla città, mentre alla Galleria Milano Moda Odile dovrà affrontare una fase complicata: difficoltà economiche e la ricerca di un nuovo stilista. A chiudere il quadro sarà il rientro di Riccardo Guarnieri, assente da tempo e pronto a riaprire vicende rimaste in sospeso. L’undicesima stagione de Il Paradiso delle Signore promette di partire con uno dei colpi di scena più forti degli ultimi anni: la morte di Rosa potrebbe infatti cambiare definitivamente il destino di Marcello e di molti altri protagonisti della soap.

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