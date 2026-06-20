Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal set: un'altra donna si avvicina a Marcello (ma non è Adelaide). Per Rosa si teme il peggio Un'altra donna nella vita di Marcello: svolta inattesa a Il Paradiso delle Signore. Le prime anticipazioni dal set della soap

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La storia d’amore tra Rosa e Marcello sarà ancora una volta messa alla prova nelle nuove puntate del Paradiso delle Signore? Le primissime anticipazioni, direttamente dalle riprese dei nuovi episodi, delineano uno scenario che spaventa i fan della coppia. Non c’entra, però, la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, che sembra essersi fatta da parte – almeno per il momento – accettando l’unione tra Barbieri e la giovane Camilli. Chi è, allora, la nuova minaccia all’orizzonte? Si tratta di un personaggio che ha sviluppato con l’amato protagonista un rapporto sempre più importante e simbiotico.

Il Paradiso delle Signore: Valeria Craveri tra Rosa e Marcello nelle nuove puntate?

Dalle informazioni che provengono dal set siamo in grado di poter anticipare chi, tra gli attori del cast, è presente in questi giorni a Roma. C’è Pietro Masotti nei panni di Marcello, ma non ancora Nicoletta Di Bisceglie, l’attrice che interpreta Rosa. Il personaggio ha concluso la stagione dopo un brutto incidente in Vietnam. Per fortuna però si è ripresa e la sua storia d’amore con Marcello sembra essere destinata a gioie e soddisfazioni ben più importanti rispetto alle incertezze viste con il nascere del loro sentimento. Dalle riprese sul set, però, sappiamo che il giovane imprenditore sarà affiancato da un’altra donna nei primi episodi della soap, a settembre. Non è Adelaide, ma Valeria Craveri.

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Il Paradiso delle Signore: che succederà tra Marcello e Valeria?

Valeria ha raggiunto Milano e la serie a metà stagione su Rai 1. L’imprenditrice di intimo nutriva il desiderio di mettersi in affari con il popolare atelier milanese per trarne profitto e sviluppare qualcosa di solido e duraturo. Tra lei e Barbieri, però, è chiaro che non ci sia una semplice intesa professionale. I due lavorano in sintonia, si capiscono al volo e sono sempre d’accordo. Che ci fa, allora, Francesca Valtorta, l’attrice che interpreta la Craveri, sul set della soap attualmente in lavorazione? Probabilmente gli sceneggiatori hanno la volontà e il compito di farle esaurire il suo arco narrativo. Per lei potrebbero esserci sbocchi professionali, ma anche sentimentali: perché no? E se la sua toccata e fuga servisse a scombinare le carte tra Rosa e Marcello? I due meriterebbero un po’ di tregua e una relazione sana e senza interferenze dopo quanto accaduto con la Contessa. Sarebbe ridondante avere di nuovo a che fare con un terzo incomodo che renderebbe difficile la costruzione di qualcosa di sano e destinato a crescere. È vero, però, che la trama è in continua evoluzione e necessita di colpi di scena e sorprese per alimentare l’interesse del pubblico. Sarà Valeria l’asso nella manica dei nuovi episodi della soap su Rai 1? Manca ancora un po’ di tempo per scoprirlo.

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