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Il Paradiso delle Signore, svolta nelle anticipazioni: il ritorno di un amatissimo protagonista mette i Guarnieri in pericolo

Il Paradiso delle Signore, torna un amatissimo protagonista. Le primissime anticipazioni dai social degli attori sul set

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Il Paradiso delle Signore, la contessa adelaide di Sant'erasmo
Ufficio Stampa

Nel cast della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore torna uno dei protagonisti che da tempo non vedevamo sulle scene. Il suo contributo, stando alle primissime anticipazioni, potrebbe stravolgere gli equilibri di alcuni dei personaggi con una serie di colpi di scena.

Il Paradiso delle Signore: Riccardo Guarnieri torna a Milano. Che succederà?

Le riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore sono iniziate alla fine di maggio in quel di Roma. Sappiamo che la trama principale sarà incentrata su Odile. La giovane non ha ancora idea di chi sia realmente suo padre. I telespettatori sanno che si tratta di Umberto Guarnieri, ma al Paradiso tutto può cambiare. Occorre aspettarsi di tutto, soprattutto, alla luce del fatto che sta per tornare a Milano uno dei personaggi visti nelle stagioni precedenti e che ha un legame particolare con i Guarnieri: il figlio di Umberto, Riccardo. La conferma è arrivata dalle storie su Instagram dell’attore che interpreta il personaggio: Enrico Oetiker. Sappiamo per certo che, almeno nelle prime puntate della nuova serie della soap, ci sarà anche Marta Guarnieri. Il personaggio interpretato da Gloria Radulescu riprenderà il suo corso narrativo con Enrico e Anita.

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Il Paradiso delle Signore: cosa dobbiamo aspettarci dal ritorno di Riccardo Guarnieri nei nuovi episodi

Riccardo Guarnieri, negli anni, è diventato uno dei personaggi centrali e più apprezzati della soap di Rai 1. Rappresenta l’erede più misterioso e ribelle della soap. I telespettatori più attenti lo ricorderanno sicuramente per la sua storia d’amore tormentata con Nicoletta Cattaneo, caratterizzata da ostacoli familiari, colpi di scena e separazioni. I due hanno lasciato la serie per trasferirsi a Parigi, ricominciare una nuova vita e crescere la loro piccola figlia Margherita. Il ritorno di questo personaggio, tenendo conto della paternità di Odile e dei segreti che gravitano attorno a Villa Guarnieri, è parecchio interessante. Qual è il suo scopo? Tornerà con la sua famiglia, oppure, da solo? Comincerà una nuova storia d’amore? Come sarà il suo rapporto con Umberto, Marta e soprattutto Odile? Accatterà il fatto che è sua sorella? Non ci resta che attendere l’inizio della nuova stagione della serie per scoprirlo. I nuovi episodi, dopo una stagione fatta di alti e bassi in termini di ascolti televisivi, si preannunciano imperdibili e con colpi di scena che il pubblico non si aspetta. Gli sceneggiatori puntando sul ritorno di personaggi amati e richiesti dai fan hanno sicuramente capito che la strada migliore da imboccare, è quella che punta sull’effetto nostalgia.

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