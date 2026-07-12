Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni: arriva la famiglia Corsi con un piano segreto e nuove rivalità alla Galleria Milano Moda
Il Paradiso delle Signore, cambia tutto nelle prossime puntate: nuovi ingressi, colpi di scena e una famiglia pronta a dominare la scena
La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore si prepara a portare una vera rivoluzione nelle trame della soap di Rai 1. Le prossime puntate ambientate nella Milano del 1967 saranno caratterizzate dall’arrivo di nuovi personaggi pronti a modificare gli equilibri già consolidati e a introdurre nuove storie fatte di ambizioni segrete rivalità e grandi sorprese. Ecco le anticipazioni.
Il Paradiso delle Signore: le novità dell’undicesima stagione
Tra le novità più importanti ci sarà l’ingresso della famiglia Corsi un gruppo destinato ad avere un ruolo centrale nelle vicende della Galleria Milano Moda. La famiglia sarà guidata da Carla Corsi una donna determinata intelligente e abituata a combattere per ottenere ciò che vuole. Dopo la scomparsa del marito, Carla ha saputo amministrare il patrimonio familiare con grande abilità e ora sarà pronta a scendere in campo per aiutare la Galleria a superare un momento difficile. Il suo intervento però non sarà privo di condizioni. Carla infatti chiederà di entrare nella società e pretenderà che il figlio Iacopo venga inserito nel team creativo della maison come nuovo stilista. Una richiesta che potrebbe creare tensioni e nuove competizioni all’interno dell’atelier. Dietro questa decisione inoltre si nasconde un vecchio rancore nei confronti della contessa Adelaide che potrebbe trasformarsi in uno degli scontri più accesi della stagione. Anche Diana Corsi avrà un ruolo importante nelle nuove puntate. La giovane entrerà in una relazione fatta di strategie e confronti con Umberto dando vita a una dinamica ricca di tensione dove sarà difficile capire chi riuscirà davvero a controllare la situazione.
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Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: nuove Veneri entrano in scena
Le sorprese non riguarderanno soltanto la moda ma anche il grande magazzino. Il Paradiso accoglierà infatti due nuove Veneri pronte a entrare nel cuore del pubblico. Lilia sarà una ragazza vivace ironica e poco incline a seguire le regole mentre Simona mostrerà un carattere più chiuso e riservato ma nasconderà capacità e qualità che emergeranno lentamente nel corso degli episodi. Nuovi arrivi sono previsti anche tra il personale del Paradiso. Elisa prenderà il posto lasciato da Irene come capocommessa mentre il fratello Valter entrerà nel magazzino con il ruolo di magazziniere. Entrambi però porteranno con sé un segreto importante che potrebbe diventare uno dei misteri principali della nuova stagione. Nel frattempo, con Alessandro Tersigni sul set e un possibile cameo per Vittorio Conti, Irene e Johnny torneranno a Milano dopo il loro viaggio estivo pronti ad affrontare nuovi cambiamenti e nuovi progetti. La prossima stagione de Il Paradiso delle Signore promette quindi di essere ricca di emozioni colpi di scena e personaggi capaci di lasciare il segno.
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