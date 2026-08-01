Il Paradiso delle Signore 11, la tragedia di Rosa: poi un lieto evento riporta il sorriso. Le anticipazioni e il matrimonio da favola La nuova stagione della soap di Rai 1 prenderà il via con un drammatico lutto destinato a segnare Marcello, ma anche con un evento felice che riunirà tutto il grande magazzino

Giusy Palombo Content creator Linkedin

Instagram

Altri Siti Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

CONDIVIDI

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore promette di partire con emozioni agli antipodi. L’undicesimo capitolo della soap, al via lunedì 7 settembre nel pomeriggio di Rai 1, metterà subito i protagonisti davanti a un evento tragico che cambierà gli equilibri della storia. La morte di Rosa lascerà un vuoto enorme, soprattutto nella vita di Marcello Barbieri, ma, quasi a fare da contrappeso al dolore, arriverà anche un momento di grande felicità: il matrimonio tra Delia e Gianlorenzo Botteri, destinato a regalare una ventata di serenità al grande magazzino. L’esordio della stagione, dunque, alternerà lacrime e sorrisi, dando il via a una nuova fase della soap con un forte impatto emotivo.

Il Paradiso delle Signore 11, anticipaizoni ufficiali: Rosa non sopravvive, poi il sì di Delia e Botteri riporta il sorriso

Il primo episodio sarà segnato dalla scomparsa di Rosa. La giornalista, rimasta gravemente ferita durante la missione in Vietnam, sembrava aver superato il delicato intervento chirurgico alla gamba. Le sue condizioni, però, peggioreranno improvvisamente fino al tragico epilogo. A tre mesi dalla sua morte, Marcello sarà ancora devastato dalla perdita della donna che avrebbe dovuto sposare. Il suo percorso riprenderà proprio da questo dolore, destinato a influenzare profondamente le sue scelte nelle puntate successive. Ma la vita, come spesso accade al Paradiso, continuerà ad andare avanti. Il negozio si vestirà a festa per celebrare il matrimonio tra Delia e Gianlorenzo Botteri, una delle coppie più amate dal pubblico. Le nozze coinvolgeranno colleghe, amici e dipendenti del grande magazzino, offrendo un momento di leggerezza dopo il lutto che ha sconvolto tutti. Ci sarà anche un cambiamento importante tra le Veneri: con Irene momentaneamente assente, sarà Elisa ad assumere l’incarico di capocommessa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Torna Riccardo Guarnieri e arriva Carla Corsi

Le nuove puntate introdurranno anche personaggi destinati a movimentare le vicende della soap. A Milano farà ritorno Riccardo Guarnieri, il figlio di Umberto, che rientrerà in circostanze ancora tutte da chiarire. Le anticipazioni non spiegano cosa sia accaduto alla moglie Nicoletta, lasciando intendere che il giovane stia cercando di lasciarsi alle spalle una situazione particolarmente complicata. Nel cast debutterà Carla Corsi, donna determinata e molto facoltosa grazie all’eredità del marito. Il suo ingresso nella Galleria Milano Moda contribuirà a rilanciare l’azienda, ma soprattutto riaccenderà i contrasti con Adelaide, nei confronti della quale Carla sembra covare un forte desiderio di rivalsa. Sullo sfondo resterà anche il segreto legato alla paternità di Odile, destinato a riemergere nel corso della stagione e a creare nuove tensioni nella famiglia Guarnieri.

Potrebbe interessarti anche